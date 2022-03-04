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NBA》魏少賽後又槓記者 湖人傳奇前輩看了直搖頭（影音）

2022/03/04 15:50

魏斯布魯克（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季網羅魏斯布魯克（Russell Westbrook）合組三巨頭，但表現卻未如預期，今在洛城內戰，湖人第三節整隊當機，讓快艇豪取40分，苦吞4連敗，本季也慘遭同城對手快艇橫掃，賽後魏少賽後受訪時又槓上記者，離譜態度讓湖人前輩看了直搖頭。

此役魏斯布魯克上場打了將近29分鐘，全場16投7中、三分球2投0中，拿下17分8籃板，正負值高達-15。賽後記者會上，面對記者提問回到家鄉球隊打球，表現卻和自己季前期望相差甚遠時，魏少卻又再度爆氣，跳針質問記者「你以為我季前有什麼期望？」

記者賽後先詢問魏少，今年他回到家鄉打球，又能跟詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）同隊，應該意義重大 ，然而球隊近14場狂輸11場，明顯近況不佳，大比數落敗後又遭主場球迷怒噓，看起來應該跟他季前所期望的相差很大，想知道魏少對此有什麼看法。

沒想到魏少馬上質問道「你以為我季前有什麼期望？」記者回答「期望多贏點球、或爭取總冠軍之類的?」魏少接著馬上又問「所以球季是已經結束了嗎？」記者雖然回答「還沒有」不過接著卻補充「之前你在記者會，尤其是季初時講了很多對未來的看法，讓人覺得你原本預期的應該是成功的一季，當然像你說的，球季的確還沒有結束，但湖人明顯近況不佳...」。

此時魏少又再度打斷記者，再度跳針說道「你還沒回答我的問題啊，我原本期望什麼？」最後更直接說「我對這球季本來就沒什麼期望好嗎，懂嗎？所以你當然不能假設你知道我原本有什麼期望，過去四年我就換了四隊，這就是現實，人生本來就不可能一帆風順，這球季我就是只能這樣打下去，所以本來就沒有什麼預設目標，我就是想找機會多幫忙隊友而已。」

魏少的回答讓知名球評、湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）看了直搖頭，說道「我不覺得我喜歡他的回答。」

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