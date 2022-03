NBA》柯瑞末節首次0出手0分 勇士主帥：正確選擇

柯瑞今日第四節未有任何出手。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日勇士以113:122不敵獨行俠,慘吞三連敗,其中一哥柯瑞(Stephen Curry)在第四節「神隱」零出手更是引發討論,而賽後他也解釋是因為被包夾,並選擇將球傳出來。

柯瑞今日末節完全沒有出手亦沒有得分,這是他生涯第一次,柯瑞賽後表示未出手是因為被對方包夾,所以自己也只夠想辦法(透過傳球),而主帥柯爾(Steve Kerr)則說:「他們包夾柯瑞,所以他就把球讓出來,這就是為什麼穆迪(Moses Moody)能獲得空檔投籃的機會,所以柯瑞在第四節是做出正確的選擇。」

柯瑞末節打滿12分鐘,0出手0得分,但有3籃板1抄截,並且傳出了5次助攻,而穆迪把握機會5次出手全數命中,飆進3科三分球,單節攻下13分。

Steve Kerr said that Curry "made the right plays" by passing out of a trap all 4th quarter ... didn't attempt a shot, but Moses Moody had 13 points, which Kerr credited to Curry.



On one hand, yeah. On the other hand, "pass the ball to Moses Moody" cannot be the reliable answer.