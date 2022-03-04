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NBA》柯瑞末節首次0出手0分 勇士主帥：正確選擇

2022/03/04 15:07

柯瑞今日第四節未有任何出手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日勇士以113：122不敵獨行俠，慘吞三連敗，其中一哥柯瑞（Stephen Curry）在第四節「神隱」零出手更是引發討論，而賽後他也解釋是因為被包夾，並選擇將球傳出來。

柯瑞今日末節完全沒有出手亦沒有得分，這是他生涯第一次，柯瑞賽後表示未出手是因為被對方包夾，所以自己也只夠想辦法（透過傳球），而主帥柯爾（Steve Kerr）則說：「他們包夾柯瑞，所以他就把球讓出來，這就是為什麼穆迪（Moses Moody）能獲得空檔投籃的機會，所以柯瑞在第四節是做出正確的選擇。」

柯瑞末節打滿12分鐘，0出手0得分，但有3籃板1抄截，並且傳出了5次助攻，而穆迪把握機會5次出手全數命中，飆進3科三分球，單節攻下13分。

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