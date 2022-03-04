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MLB》賽程縮水虧大了 洋基王牌一週蒸發掉生涯319轟重砲年薪

2022/03/04 15:34

柯爾。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟勞資談判破局，目前原訂開季前兩個系列賽已遭到取消，紐約媒體估算洋基柯爾、賈吉等高薪球員的薪資損失相當巨大，像柯爾平均日薪高達19萬3千美元（約台幣547萬），取消一週賽事就等於損失135萬1千美元（約台幣3834萬）。

大聯盟和球員工會在前天無法達成共識後，大聯盟主席曼佛瑞宣布開季前兩個系列賽取消，最快等到台灣時間4月8日才開季，而原本各隊每季例行賽共打162場賽，目前最多156場。賽季縮水，也代表球員收入會受到影響，越高薪球員的損失當然越大。

NJ.com報導，洋基前兩個系列賽取消，意即和德州遊騎兵的4連戰、和休士頓太空人的3連戰都不會舉行，最快到4月8日在主場和紅襪之戰才能宣告球季開打。如此一來，柯爾、史坦頓、賈吉、查普曼等人的損失都很慘重，史坦頓和柯爾一週損失都破百萬美元，賈吉7天損失65萬8476美元，查普曼則損失60萬2147美元。

其中柯爾今年年薪3600萬美元，以例行賽186天工作日來算，平均日薪近20萬美元，一週損失135萬美元更相當於去年加盟洋基的重砲布魯斯（Jay Bruce）年薪。布魯斯去年以小聯盟合約加盟洋基，雙方達成協議，若開季進入大聯盟名單可獲135萬美元合約，但他去年只出賽10場繳出1轟、生涯累計319轟後，就宣布退役。

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