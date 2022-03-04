晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》又強又會創作！ 領航猿洋將喬丹公布自創歌曲盼鼓舞士氣

2022/03/04 15:48

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+桃園領航猿當家前鋒喬丹（Jordan Tolbert），從小受美國知名嘻哈歌手Bow Wow啟發，將生活寄託音樂表達，成為一名Rapper，本次主場賽前首播自創歌曲「Basketball」MV，邀請隊友、橙客一同拍攝，透過音樂傳遞籃球信念，特別選於主場前首發，為領航猿重回主場鼓舞士氣。

後排左起領航猿隊友林正、關達祐、施晉堯、溫立煌到場力挺，參與喬丹「Basketball」MV拍攝。（桃園領航猿提供）

「想寫一首屬於自己籃球的歌。」這個想法一直於喬丹的心中，歌曲的旋律、節奏已經寫好兩年，直到2021來台隔離期間才正式完成。整體音樂節奏較慢搭配寫實運鏡手法，與他本人個性相符，希望傳遞真實的自己，他認為快步調會讓自己做不好，因此「慢慢來，更能達成目標」，整首歌曲傳遞他對於籃球的信念，持續保持熱愛籃球的心，喬丹表示：「只要站在場上，就有贏球的信心，即便輸球也能有所獲得，都是一個正向的循環。」今天發佈MV，就是想要鼓勵團隊，如同歌詞「過程或許突遇擺盪，我們持續改進，堅持初心，全新啟航，準備摘下勝利果實」相信保有積極的一面，只要開始贏球那刻起，就會是正向循環的開始。

此次MV拍攝，隊友施晉堯、溫立煌、關達祐與林正到場相挺，溫立煌說：「喬丹是個很有才華與想法的人，能一起完成與球隊有關的MV，覺得很有意義。」此外，喬丹也特別邀請季票球迷一同加入，在他的籃球之路上，只有家人會無論狀態好壞都一直支持，現在離鄉背井打球，很感謝也有這樣一群購買季票的球迷，不管輸贏都持續相挺，比賽進場時，喬丹也會找尋熟悉面孔，猶如他的家人一般給他安定感，因此希望這支籃球MV，能有他們參與，才能更完整這首屬於他的籃球之歌。

喬丹歌曲MV特別邀請季票橙客一同參與。（桃園領航猿提供）

今年是喬丹來台的第3年，歷經ABL、SBL到PLG，喬丹認為自己心態已慢慢轉變，以前會比較不習慣外在的環境事務，容易因外在影響自己，但現在內心逐漸強大，他會努力展現自己最好的一面，堅信只要有一件事情做對了，正面的循環就會開始。

今年球季迄今出賽8場，場均得17分，場均12.8籃板，送出4次助攻，面對球隊的低潮，喬丹期許自己能表現的再更積極一點，比賽時展現訓練時的成果，持續保持正能量鼓勵隊友，相信這正循環即將到來，也運用歌詞再次呼籲橙客「現在就是我們的主場，橙客們是時候鼓譟，這場比賽算你一份」，3月5日一起到桃園市立綜合體育館領航猿主場。

領航猿籃球詩人喬丹自創歌曲「Basketball」MV首發 為球隊重返主場挹注正面力量。（桃園領航猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。