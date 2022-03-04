PLG》又強又會創作！ 領航猿洋將喬丹公布自創歌曲盼鼓舞士氣

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+桃園領航猿當家前鋒喬丹（Jordan Tolbert），從小受美國知名嘻哈歌手Bow Wow啟發，將生活寄託音樂表達，成為一名Rapper，本次主場賽前首播自創歌曲「Basketball」MV，邀請隊友、橙客一同拍攝，透過音樂傳遞籃球信念，特別選於主場前首發，為領航猿重回主場鼓舞士氣。

後排左起領航猿隊友林正、關達祐、施晉堯、溫立煌到場力挺，參與喬丹「Basketball」MV拍攝。（桃園領航猿提供）

「想寫一首屬於自己籃球的歌。」這個想法一直於喬丹的心中，歌曲的旋律、節奏已經寫好兩年，直到2021來台隔離期間才正式完成。整體音樂節奏較慢搭配寫實運鏡手法，與他本人個性相符，希望傳遞真實的自己，他認為快步調會讓自己做不好，因此「慢慢來，更能達成目標」，整首歌曲傳遞他對於籃球的信念，持續保持熱愛籃球的心，喬丹表示：「只要站在場上，就有贏球的信心，即便輸球也能有所獲得，都是一個正向的循環。」今天發佈MV，就是想要鼓勵團隊，如同歌詞「過程或許突遇擺盪，我們持續改進，堅持初心，全新啟航，準備摘下勝利果實」相信保有積極的一面，只要開始贏球那刻起，就會是正向循環的開始。

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此次MV拍攝，隊友施晉堯、溫立煌、關達祐與林正到場相挺，溫立煌說：「喬丹是個很有才華與想法的人，能一起完成與球隊有關的MV，覺得很有意義。」此外，喬丹也特別邀請季票球迷一同加入，在他的籃球之路上，只有家人會無論狀態好壞都一直支持，現在離鄉背井打球，很感謝也有這樣一群購買季票的球迷，不管輸贏都持續相挺，比賽進場時，喬丹也會找尋熟悉面孔，猶如他的家人一般給他安定感，因此希望這支籃球MV，能有他們參與，才能更完整這首屬於他的籃球之歌。

喬丹歌曲MV特別邀請季票橙客一同參與。（桃園領航猿提供）

今年是喬丹來台的第3年，歷經ABL、SBL到PLG，喬丹認為自己心態已慢慢轉變，以前會比較不習慣外在的環境事務，容易因外在影響自己，但現在內心逐漸強大，他會努力展現自己最好的一面，堅信只要有一件事情做對了，正面的循環就會開始。

今年球季迄今出賽8場，場均得17分，場均12.8籃板，送出4次助攻，面對球隊的低潮，喬丹期許自己能表現的再更積極一點，比賽時展現訓練時的成果，持續保持正能量鼓勵隊友，相信這正循環即將到來，也運用歌詞再次呼籲橙客「現在就是我們的主場，橙客們是時候鼓譟，這場比賽算你一份」，3月5日一起到桃園市立綜合體育館領航猿主場。

領航猿籃球詩人喬丹自創歌曲「Basketball」MV首發 為球隊重返主場挹注正面力量。（桃園領航猿提供）

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