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UBA》國體大至少3人投入選秀 菜鳥陳力生雙創生涯新高歡送學長

2022/03/04 16:38

國立體大後衛陳力生。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕國立體大後衛陳力生今天在110學年度UBA公開男一級8強賽，砍進5顆三分球、攻下23分雙創生涯新高，即使國體大以59：66不敵萬能科大，至少陳力生打出爭取新人王的氣勢，期待在學長畢業後，下屆能變得更加成熟，繼續幫助球隊爭取佳績。

國體大的第一大將韓杰諭因代表台灣男籃出征世界盃亞洲區資格賽，只能與本屆8強賽說再見，但國體大每位球員還是拚盡全力，即使8強以7連敗作收，至少都有收穫。

國立體大後衛陳力生。（大專體總提供）

國體大在本屆結束後，預計有莊家誠、郭翰及韓杰諭都將離開學校，準備挑戰更高層級的賽事。在UBA最後一戰攻下9分的莊家誠透露，從去年起就堅定要挑戰職業舞台，也有跟國體大畢業的關達佑、李家慷等討教，接下來會努力強化外線穩定性，搭配自己不錯的防守能力，盼有機會站穩腳步。

當學長都即將畢業，菜鳥陳力生在8強曾因傷對上台師大一戰缺席，今天在新人賽季最後一戰從替補出發，他三分球10投5中，攻下生涯新高23分外帶6籃板、4助攻，下屆有望繼續擔任球隊的頭號主控。

莊家誠。（大專體總提供）

郭翰。（大專體總提供）

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