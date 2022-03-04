普廷情婦不忍了！ 開砲西方虛偽：世界體育史上最可恥的一頁

卡巴耶娃（右）、普廷（左）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯運動員遭到禁止參加北京帕運，被傳是俄國總統普廷情婦，還秘密曾為他誕下孩子的前體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva），今日接受俄羅斯官媒《塔斯社》採訪時開轟西方虛偽：「這是體育史上最可恥的一頁。」

針對世界體育組織向俄羅斯的種種制裁，卡巴耶娃開砲：「長期以來，許多國際體育組織的領導層以各種藉口從事完全不符合體育道德的事務，現在已昭然若揭。他們對這個世界的擔憂就像是要求乾淨的體育賽事一樣虛偽。他們曾經在南斯拉夫、伊拉克、利比亞和敘利亞殺害數十萬平民，卻沒有被排除在國際賽之外。但當俄羅斯決定守護頓巴斯和盧甘斯克地區免於受到納粹份子的迫害時，卻激怒了體育界人士。」

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現年38歲的卡巴耶娃曾拿下雅典奧運藝術體操金牌，被俄國媒體選為「世界最性感運動員」，退役後投入政界，擔任俄羅斯眾議院議員，也曾傳言為普廷誕下孩子，因此她的言論也被認為是為普廷代言。

卡巴耶娃強調「體育界高層長久以來都相當虛偽」，對於俄羅斯先前被指控涉入國家支援的禁藥案之後，就被禁止以國家名義參加奧運的事件，她也有話要說。

卡巴耶娃表示：「國際奧委會（IOC）剝奪了俄羅斯選手在索契冬奧的獎牌並永久取消他們的參賽資格，但卻沒有真正的證據。體育仲裁法庭（CAS）說選手是無罪的、要把獎牌還回去，但是IOC和世界反禁藥組織（WADA）、或是告發者有向我們的選手道歉嗎？我們法庭上的28名運動員完全無罪你們沒注意到嗎？」不過卡巴耶娃自己在退役前也曾被驗出違反禁藥規定遭禁賽1年。

卡巴耶娃強硬表示，她認為俄羅斯仍會跨越一切萬難，並稱讚俄羅斯還是偉大的體育強國。

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