晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》氣炸了！湖人輸得一塌糊塗 巴克利拒絕講「湖人」兩字

2022/03/04 18:36

名人堂球星「惡漢」巴克利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人近況持續低迷，今又以111：132遭同城對手快艇痛宰，吞下4連敗，名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）也看不下去，拒絕說出「湖人」兩字。

湖人上半場還能緊咬比數，未料下半場防守崩盤，進攻又當機，被打出一波26：2攻勢陷入大幅落後，決勝節變成垃圾時間，最終慘敗坐收。本季4場「洛城內戰」都是快艇笑著出球場，湖人遭到橫掃。

對於湖人的慘況，名人堂球星巴克利也無語，他在《TNT》轉播講評時，被主持人問及「是哪兩隊正在打比賽？」巴克利回說：「快船和一支來自南加州的球隊。」拒絕講出「湖人」兩字。

至於要到何時才能讓他再次說出「湖人隊」？巴克利直呼：「除非他們在季後賽贏球，在他們贏下一場季後賽前，我不會再用那個詞。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。