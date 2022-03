NBA》氣炸了！湖人輸得一塌糊塗 巴克利拒絕講「湖人」兩字

名人堂球星「惡漢」巴克利。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人近況持續低迷,今又以111:132遭同城對手快艇痛宰,吞下4連敗,名人堂球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)也看不下去,拒絕說出「湖人」兩字。

湖人上半場還能緊咬比數,未料下半場防守崩盤,進攻又當機,被打出一波26:2攻勢陷入大幅落後,決勝節變成垃圾時間,最終慘敗坐收。本季4場「洛城內戰」都是快艇笑著出球場,湖人遭到橫掃。

對於湖人的慘況,名人堂球星巴克利也無語,他在《TNT》轉播講評時,被主持人問及「是哪兩隊正在打比賽?」巴克利回說:「快船和一支來自南加州的球隊。」拒絕講出「湖人」兩字。

至於要到何時才能讓他再次說出「湖人隊」?巴克利直呼:「除非他們在季後賽贏球,在他們贏下一場季後賽前,我不會再用那個詞。」

"The team from Southern California"



Chuck is refusing to say the word "Lakers" pic.twitter.com/KN1IfKD5p5