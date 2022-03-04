NBA》氣炸了！湖人輸得一塌糊塗 巴克利拒絕講「湖人」兩字

名人堂球星「惡漢」巴克利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人近況持續低迷，今又以111：132遭同城對手快艇痛宰，吞下4連敗，名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）也看不下去，拒絕說出「湖人」兩字。

湖人上半場還能緊咬比數，未料下半場防守崩盤，進攻又當機，被打出一波26：2攻勢陷入大幅落後，決勝節變成垃圾時間，最終慘敗坐收。本季4場「洛城內戰」都是快艇笑著出球場，湖人遭到橫掃。

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對於湖人的慘況，名人堂球星巴克利也無語，他在《TNT》轉播講評時，被主持人問及「是哪兩隊正在打比賽？」巴克利回說：「快船和一支來自南加州的球隊。」拒絕講出「湖人」兩字。

至於要到何時才能讓他再次說出「湖人隊」？巴克利直呼：「除非他們在季後賽贏球，在他們贏下一場季後賽前，我不會再用那個詞。」

"The team from Southern California"



Chuck is refusing to say the word "Lakers" pic.twitter.com/KN1IfKD5p5 — NBA on TNT （@NBAonTNT） March 4, 2022

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