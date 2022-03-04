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中職》「今天老皮投最好」 7取2殘酷舞台林羿豪出線?

2022/03/04 19:02

林羿豪。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕味全龍今年春訓邀請測試7名投手，包括前富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情，前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，以及自家戰力外的歐耀宗、林政賢。

今天味全龍對富邦悍將自辦熱身賽，羅國華投1局被敲3安、失1分，飆2K，最快球速144公里，歐耀宗接手投0.2局被敲3安、失2分，最速146公里，葉國情投1局被敲3安、失4分，最速144公里，林羿豪投1局未被敲安無失分、最速142公里，賴智垣投1.1局無失分。

雖然5名測試投手投球內容不一，不過，味全總教練葉君璋表示，其實他們都還滿不錯的，比預期來得好，以第一次對外賽能有這樣的表現，他感到驚訝。

葉君璋點名林羿豪，「今天投最好的是老皮（林羿豪），進壘位置不錯，之前的手傷看起來沒什麼問題，投球滿自在的感覺，後續還需要觀察。」葉總認為賴智垣也不錯，現場觀察投球感覺比電視轉播看來得更好。

因為球隊位置問題，味全計畫7取2，最終有5人會遭淘汰，葉君璋表示，今天只是第一場對外賽，要再看看，如果覺得哪一位投手不行的話，會先告知本人，在官辦熱身賽開打前（3月19日）應該就會決定去留。

葉國情。（記者羅志朋攝）

羅國華。（記者羅志朋攝）

賴智垣。（記者羅志朋攝）

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