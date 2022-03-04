足球》不滿聲援烏克蘭！ 中國宣布停播英超抵制

英超球隊艾佛頓聲援烏克蘭。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月對烏克蘭發動軍事入侵以來受到各國譴責，世界頂級的英國超級足球聯賽，就準備在本週末的賽事中配戴藍黃顏色的臂章集體聲援烏克蘭，沒想到，此舉引起中國不爽，今天晚間宣布將停播本週英超，表達對俄羅斯的支持。

戰爭開打以來，國際足總（FIFA）、以及歐洲足總（UEFA）紛紛發聲明譴責俄羅斯。英超官方日前宣布將在本週末賽事，20支球隊的隊長都會佩戴烏克蘭國旗顏色的臂章，球場的大螢幕有「足球團結一致」的字樣，顏色背景也是烏克蘭國旗。

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英超曼城隊身穿反戰球衣聲援烏克蘭。（路透）

英超官方和所有球隊完全制裁俄羅斯的行為，不過，中國兩大英超轉播商愛奇藝、咪咕體育卻決定本週停播英超比賽進行「反制裁」，另外德國甲級足球聯賽也遭到停播。

針對此消息，前《ESPN》球評、現在在中國講球的詹俊稍早則是在微博上發文「........」似乎表達無言的抗議。

下方有中國球迷不爽停播決定：「這還要臉嗎？有能耐去跟英國幹，拿球迷出氣算個屁。當代阿Q嗎？ 」「別人的制裁是你們不許看，我們的制裁是我們不許看？」但也有中國網友說：「支持國家的決定。」「停的好，英超成政治工具了，我呸！」「禁的好 一群洋鬼子假惺惺的給烏克蘭默哀 就是意識形態的傳播。」「俄羅斯倒了，下一個就是中國」。

英超將在賽事中聲援烏克蘭，中國決定停播英超抵制，對此球評詹俊在微博發文。（取自微博）

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