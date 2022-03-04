晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》不滿聲援烏克蘭！ 中國宣布停播英超抵制

2022/03/04 21:19

英超球隊艾佛頓聲援烏克蘭。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月對烏克蘭發動軍事入侵以來受到各國譴責，世界頂級的英國超級足球聯賽，就準備在本週末的賽事中配戴藍黃顏色的臂章集體聲援烏克蘭，沒想到，此舉引起中國不爽，今天晚間宣布將停播本週英超，表達對俄羅斯的支持。

戰爭開打以來，國際足總（FIFA）、以及歐洲足總（UEFA）紛紛發聲明譴責俄羅斯。英超官方日前宣布將在本週末賽事，20支球隊的隊長都會佩戴烏克蘭國旗顏色的臂章，球場的大螢幕有「足球團結一致」的字樣，顏色背景也是烏克蘭國旗。

英超曼城隊身穿反戰球衣聲援烏克蘭。（路透）

英超官方和所有球隊完全制裁俄羅斯的行為，不過，中國兩大英超轉播商愛奇藝、咪咕體育卻決定本週停播英超比賽進行「反制裁」，另外德國甲級足球聯賽也遭到停播。

針對此消息，前《ESPN》球評、現在在中國講球的詹俊稍早則是在微博上發文「........」似乎表達無言的抗議。

下方有中國球迷不爽停播決定：「這還要臉嗎？有能耐去跟英國幹，拿球迷出氣算個屁。當代阿Q嗎？ 」「別人的制裁是你們不許看，我們的制裁是我們不許看？」但也有中國網友說：「支持國家的決定。」「停的好，英超成政治工具了，我呸！」「禁的好 一群洋鬼子假惺惺的給烏克蘭默哀 就是意識形態的傳播。」「俄羅斯倒了，下一個就是中國」。

英超將在賽事中聲援烏克蘭，中國決定停播英超抵制，對此球評詹俊在微博發文。（取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。