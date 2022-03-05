哈登坐鎮主場率七六人迎戰騎士 今日賽事預告與轉播

哈登。（資料照，USA TODAY Sports）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有3場賽事轉播，第一場是由4連勝中的七六人在主場迎戰2連敗的騎士隊，哈登（James Harden）加入後戰力全方位升級的七六人有望繼續取得連勝嗎？另外一場則是2連勝的衛冕軍公鹿踢館公牛主場。

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至於早上11點，聯盟龍頭太陽要在主場迎戰尼克，太陽的「雙核心」布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）此役分別因觸發安全協議以及傷勢缺陣，今天太陽能夠順利取勝嗎？敬請鎖定傳播。

NBA

08:00 騎士@七六人 ELEVENSPORTS1

08:30 公鹿@公牛 緯來體育

11:00 尼克@太陽 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育1台

T1

15:00 台鋼獵鷹 ： 台啤英熊

17:30 台中太陽 ： 中信特攻

轉播：愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS 1

PLG

14:30 夢想家 vs. 領航猿

17:00 鋼鐵人 vs. 攻城獅

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

SBL

15:00 台灣啤酒 vs. 裕隆納智捷

17:00 臺灣銀行 vs. 高雄九太科技

轉播：緯來精采台

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