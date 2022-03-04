晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》「早哥」厄力當英雄狂飆48分 中信特攻延長賽氣走英熊

2022/03/04 21:46

厄力上演飆分秀。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕T1聯盟中信特攻今在主場新莊體育館展開3連戰，沒想到就是一場延長賽惡戰，過去3場都被驅逐出場的洋將「早哥」厄力，此戰當英雄成為最佳男主角，他延長賽拿11分，全場狂攻48分，助隊以135：127擊退台啤英熊。

特攻與英熊本季過去4次對決，雙方勝負各半，而此仗最大焦點正是蔣淯安和阿巴西兩大飆分高手的對決，小安上週五對特攻拿43分寫本土新高，但阿巴西在兩天後馬上以52分締造新猷。

今天兩隊都不是以完整陣容應戰，英熊的周伯勳因膝傷缺陣，至於特攻後場林秉聖和魏嘉豪在結束國際賽返台隔離中，但加入新洋將艾斯。

蔣淯安首節就有10分進帳，但特攻洋將「早哥」厄力在第2節火力全開，一人拿16分，加上馬龍兩節貢獻11分，助隊以64：58領先英熊。

蔣淯安（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

第3節成為英熊洋將蓋樂威的表演時間，他1人砍進3顆三分球拿13分，帶動32：21的攻勢逆轉戰局，特攻努力追分，靠著阿巴西在決勝節最後45.1秒的三分球要回領先，英熊朱億宗底角三分球沒進，但李啟瑋最後10.5秒投進追平三分球，蔣淯安出手未果，兩隊進入延長賽。

特攻在最後5分鐘靠著馬龍、厄力的罰球取得領先，厄力又接連投進三分球，還在快攻時上演雙手暴扣戲碼，隨著比分不斷擴大，比賽也就此定調。

厄力反手扣籃。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。