T1》「早哥」厄力當英雄狂飆48分 中信特攻延長賽氣走英熊

厄力上演飆分秀。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕T1聯盟中信特攻今在主場新莊體育館展開3連戰，沒想到就是一場延長賽惡戰，過去3場都被驅逐出場的洋將「早哥」厄力，此戰當英雄成為最佳男主角，他延長賽拿11分，全場狂攻48分，助隊以135：127擊退台啤英熊。

特攻與英熊本季過去4次對決，雙方勝負各半，而此仗最大焦點正是蔣淯安和阿巴西兩大飆分高手的對決，小安上週五對特攻拿43分寫本土新高，但阿巴西在兩天後馬上以52分締造新猷。

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今天兩隊都不是以完整陣容應戰，英熊的周伯勳因膝傷缺陣，至於特攻後場林秉聖和魏嘉豪在結束國際賽返台隔離中，但加入新洋將艾斯。

蔣淯安首節就有10分進帳，但特攻洋將「早哥」厄力在第2節火力全開，一人拿16分，加上馬龍兩節貢獻11分，助隊以64：58領先英熊。

蔣淯安（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

第3節成為英熊洋將蓋樂威的表演時間，他1人砍進3顆三分球拿13分，帶動32：21的攻勢逆轉戰局，特攻努力追分，靠著阿巴西在決勝節最後45.1秒的三分球要回領先，英熊朱億宗底角三分球沒進，但李啟瑋最後10.5秒投進追平三分球，蔣淯安出手未果，兩隊進入延長賽。

特攻在最後5分鐘靠著馬龍、厄力的罰球取得領先，厄力又接連投進三分球，還在快攻時上演雙手暴扣戲碼，隨著比分不斷擴大，比賽也就此定調。

厄力反手扣籃。（記者陳志曲攝）

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