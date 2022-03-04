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T1》連3場被驅逐的厄力當英雄 反而是馬龍搞笑吞2T離場

2022/03/04 21:50

中信特攻厄力反手扣籃。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕T1聯盟目前最具討論度的洋將就是中信特攻「早哥」厄力，今天沒有被裁判趕出場，而是好好的留在場上當英雄，他延長賽狂攻11分、全場拿48分，另有13籃板、12助攻的「大三元」數據，助隊以135：127擊退台啤英熊。

厄力打球過於激情，情緒控管讓教練團也頭痛，還得私下多次溝通，而即便已經跟他約法三章，若再被吹技術犯規就要請全隊喝咖啡，他依舊自我，從2月13日對台南台鋼獵鷹、2月19日對英熊，到2月25日再戰英熊，他都因無法控制火爆脾氣，而遭到驅逐出場。

特攻本週回到主場，還拿厄力的不光彩紀錄行銷，拿購票證明就可喝咖啡，另外推出只要不吞技術犯規，衣服就會打折的促銷方案。

厄力的火力十足，首節就有7分、5籃板貢獻，第2節更是加足馬力，還上演暴扣戲碼，兩節就有23分進帳，助特攻64：58領先英熊。

中信特攻馬龍（右）遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

雖然厄力在第3節進攻熄火，只拿4分，倒是他的隊友馬龍吞下進攻犯規後不爽判決，先吞了1次技術犯規，而厄力在延長賽展現出色進攻能力，他投進兩顆三分球，還在快攻時接獲隊友傳球上演雙手暴扣，最後5分鐘獨拿11分，全場狂攻48分，成為球隊的致勝英雄。

反而是馬龍在延長賽與隊友上演空中接力灌籃失敗，直接跳起來沒抓到球直接拉框，在最後1分42秒被吹第2次技術犯規而提早離場。

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