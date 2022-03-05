網球》為何與喬科維奇拆夥？ 20冠功勳教練揭兩大原因

瓦耶達（左）從喬科維奇19歲起開始執教他。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）近日宣布，與助他拿下20座大滿貫金盃的功勳教練瓦耶達（Marian Vajda）分道揚鑣，外界好奇兩人分手原因，瓦耶達接受祖國斯洛伐克媒體訪問時表示，兩人對參加去年東京奧運的看法分歧。

瓦耶達接受斯洛伐克的媒體《aktuality》訪問時表示，當時他不贊成喬帥參加東京奧運，認為應該要專注於贏下美網。但喬科維奇沒有聽從這個建議，最後也因為疲勞影響，奧運和美網都沒有拿下。

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另一個原因則是由於喬科維奇目前賽程安排有限（有許多賽事都不接受未打疫苗的球員參加），目前有伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）的教練團隊便已足夠。

兩人在去年ATP年終賽說好拆夥，官方聲明則在今年2月宣布，不過瓦耶達表示他依然是喬科維奇的最大粉絲：「我會為他祈禱，我希望世界能夠恢復到更正常的生活。」

喬科維奇也表示，「在我職涯最重要以及最難忘的時刻，他一直在我身邊，我們一起取得難以置信的成就，我非常感謝他過去15年的情誼以及貢獻。雖然他可能會離開職業團隊，但他永遠是家人般的存在，我不能言盡對他的感謝。」

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