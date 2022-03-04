T1》厄力在場邊搶戲怒甩毛巾 李逸驊：他最大敵人是自己

中信特攻總教練李逸驊。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕前3場都被驅逐出場的「早哥」厄力，今天從不定時炸彈化身英雄，他在延長賽包辦11分，全場繳出48分、13籃板、12助攻的「大三元」數據，率領新北中信特攻以135：127在主場新莊體育館氣走台啤英熊。

打球過於激情的厄力，不時就會因情緒失控被裁判制裁，今天他在場邊也很搶戲，隊友馬龍在第3節被吹進攻犯規而怒丟球被吹技術犯規後，厄力還為他抱不平，憤而將毛巾往空中丟，只是這次技術犯規並沒記在他身上，而是算在板凳席。

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教練李逸驊表示，其實厄力能力很好，攻守表現出色，就是管不住自己的脾氣，就是最大軟肋，「他最大敵人就是他自己，不然聯盟應該沒人守得住他。」而他也提到，現場DJ也會適時放音樂，希望能在緊張時刻緩解他的心情，並不斷提醒他，希望他能確實控制情緒，也要讓他理解「技術犯規對球隊的影響很大。」

厄力今天繳出本季第2次繳出大三元數據，只是他比賽後段撞傷小腿，沒能出席賽後記者會，而是得盡快接受治療，畢竟特攻明天還要對上台中葳格太陽，後天還得打高雄全家海神，場場都是硬仗。

值得一提的是，兩隊今天一路激戰至延長賽，特攻隊狂攻135分也改寫聯盟單隊單場最高得分紀錄，先前紀錄是海神保持的133分。

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