MLB》關鍵奢侈稅攻防戰 4名大老闆遭爆連聯盟提案都反對

有4位球團老闆不僅反對球員提高奢侈稅的方案，甚至也反對聯盟提升奢侈稅的方案。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟因新版勞資協議無法出爐封館至今，雙方在奢侈稅上的差距是重要關鍵，美媒《The Athletic》就爆料，有4位老闆甚至連聯盟提升奢侈稅的方案都反對。

球員工會提出希望能夠將明年的奢侈稅提升到2.38億美元，不過聯盟在最近一次的會議當中僅同意增加至2.2億美元，比2021年的水準要多1000萬，同時比更早他們所提出的版本要多600萬美元，雙方仍有不小的差距。不過聯盟所提出的奢侈稅新版本，不僅球員無法接受，甚至連4個球團老闆：紅人隊的Bob Castellini，老虎隊的Chris Ilitch，響尾蛇隊的Ken Kendrick以及天使隊的Arte Moreno也無法接受。

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大聯盟的總體收益在最近幾年不斷增長，然而奢侈稅的門檻卻一直沒有跟上，導致球員的薪資受到影響，近年來呈現M型化的樣貌，因此在勞資協議的談判當中，提高奢侈稅門檻一直是球員希望強調的重點。

先前球員工會提到，希望能夠設定2022年的奢侈稅門檻為2.38億美元，接著逐年增加，2023年到2.4億，2024年到2.5億，2025年到2.56億，2026年到2.63億，不過大聯盟的提案則是2022到2024年都為2.2億，2025年2.24億，2026年2.3億。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在2日宣布將取消開季前2個系列賽，使2022賽季成為縮水球季，然而在事發的48小時後，勞資雙方的相關人士都認為，等待新版的勞資協議出爐時間可能會很長，業界人士認為，要在4月展開球季就目前來說並不樂觀。

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