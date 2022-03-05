網球》世界第3暴打主審椅被輕罰？小威怒批雙標：是我就得入獄了

茲維列夫日前用球拍暴打主審椅子。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕男單世界第3的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）日前在墨西哥公開賽拿球拍狠砸主審椅子、出現失控行為，最後被罰4萬美元，女單名將小威廉絲（Serena Williams）近日表達對此懲處的不滿，除批是雙重標準外，還稱「如果是我早就進監獄了。」

茲維列夫在上月底的墨西哥賽雙打項目由於最後一分被判界內輸掉比賽，他先是不斷在場上大吼、怒飆髒話，被主審葛曼尼（Alessandro Germani）給了一次違規，回到位置前更直接拿球拍怒敲主審椅子、引發外界強烈譴責，最後ATP以言語侮辱以及違反運動精神兩項規則，各罰20000美元，此站單、雙打合計31570美元的獎金也被沒收。

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「（這次的懲處）絕對是雙重標準，」小威廉絲近日接受CNN專訪時提到此事件表示，「如果我這麼做，可能就進監牢了，我是認真的，沒有誇張。我就被判過一次緩刑。」

這位女單前球后指的是2009年在美網準決賽面對後來的冠軍克莉絲特絲（Kim Clijsters）一役，她在當時被線審判踩線、情緒失控對裁判爆粗口，最後在對手的賽末點被判罰分、直接輸掉比賽。

後來小威廉絲遭罰款17.5萬美元，並被處以大滿貫賽事禁賽緩刑兩年，「你看到巡迴賽發生這種事的時候就會想：『如果是我這麼做呢？嗯...』」認為ATP輕罰茲維列夫的小威廉絲表示，「但沒關係，反正我就是我，我也喜歡這樣的自己。」

小威廉絲。（資料照，歐新社）

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