網球》指控俄羅斯球員嘲笑戰爭 20歲女將：他們以此為樂

烏克蘭出生的莉斯指控俄羅斯選手嘲笑烏克蘭戰爭。（圖片取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的舉動讓體壇群起抵制俄羅斯球員，烏克蘭出生的網球選手莉斯（Eva Lys）指控，有許多俄羅斯球員在取笑這場戰爭。

20歲的莉斯在烏克蘭出生，父親也是烏克蘭人，他在1歲就移居德國，目前是德國籍選手。莉斯在接受《Eurosport》訪問時談到自己於哈薩克參加比賽時遇到的經歷：「許多俄羅斯選手不尊重那些受到烏克蘭戰爭影響的人，他們嘲笑這件事且以此為樂。有些球員則穿上代表俄羅斯顏色的球衣。」

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此外，莉斯也表示自己在身著烏克蘭顏色球衣，來聲援自己出生的國家時，並沒有感受到被觀眾支持：「大家對我的服裝沒有言語上的反應，但你可以感受到他們的表情，整個氣氛非常凝重。」

不過莉斯並沒有要求俄羅斯選手被排除在賽事之外，他認為職業網球選手不像國家隊一樣能體現一個國家。「我認為禁止俄羅斯國旗是正確的，但要讓那些職業網球選手上場打球。」

世界排名仍在300名外的莉斯，去年贏得德國錦標賽的冠軍，此次參加位在哈薩克舉辦的W25阿斯塔納國際錦標賽，於16強不敵賽會第6種子，捷克選手Anastasia Zakharova。

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