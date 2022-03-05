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MLB》協商未果持續封館 球員工會先以近3千萬幫助基層員工

2022/03/05 09:45

球員工會決定以1百萬美元幫助基層員工。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟因勞資雙方未取得共識持續封館，球員薪水雖受影響，不過基層工作人員的生計更是首當其衝，對此球員工會也決定成立100萬美元（約台幣2838萬）的基金來幫助這些受到影響的員工。

大聯盟從去年11月封館至今已經超過90天，在勞資雙方持續協商未果之下，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）先前已宣布取消開季前兩個系列賽，在賽季延宕後球員的薪水也無可避免跟著縮水。

不過在此同時有更多基層員工的生計受到影響，球員工會昨就宣布將與美國最大的工會組織「AFL-CIO」管理一項金額達100萬美元基金，款項將會用來幫助因封館面臨經濟困難的球場工作人員、轉播人員、警衛等相關職位。

「大部分的工作人員不為人所知，但他們對這項運動來說非常重要，」工會代表米勒（Andrew Miller）與薛哲（Max Scherzer）在聲明中表示，「很不幸地他們也因這場資方造成的封館及取消比賽而受到影響，希望透過這項資金，讓他們知道我們的支持。」

工會主席克拉克（Tony Clark）則指出：「在資方努力強迫球員接受不公平條款的同時，這項基金的目的是希望支持那些生計被老闆們無視、受影響最深的員工。」

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