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NBA》放棄近17億的豪賭 黃蜂布里吉斯賭對了？

2022/03/05 09:31

布里吉斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季打出脫胎換骨身手的布里吉斯（Miles Bridges），據傳在上個賽季拒絕黃蜂開给他的6000萬美元（約新台幣16.8億）延長合約，而現在他有機會去爭取一張總額超過2倍的大約。

布里吉斯在2018年選秀會上首輪第12順位被黃蜂選進，以彈跳力聞名的他在生涯前三個賽季的表現一般，而黃蜂也沒有在休賽季與他提前續約，該梯次同樣沒有被提前續約的還有太陽狀元郎艾頓（Deandre Ayton）。

根據《運動畫刊》記者Rohan Nadkarni的報導指出，布里吉斯表示，若不是因為經紀人勸阻，他可能已經與黃蜂簽下一張據傳為4年6000萬美元的延長合約。「如果不是因為他們，我可能已經簽下合約了。他們有時候比我還要更有信心。」

對生涯前三個賽季所得僅1600多萬美元的布里吉斯來說，6000萬美元的薪水依舊是相當豐厚的保障，他在接受經紀團隊的建議下承擔未來可能拿不到6000萬美元的風險，但很明顯他們賭對了。本季布里吉斯迎來大爆發，場均得分從上個賽季的12.7分爆增到19.9分，籃板與助攻分別來到生涯新高7.2與3.6，有望在休賽季尋求一張4年1.3億（約新台幣36.5億）的頂薪合約。

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