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MiLB》去年季中突拋退休震撼彈 洛磯首輪大物決定重返球隊

2022/03/05 10:15

品特將重返洛磯小聯盟系統。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕2016年首輪第4順位的洛磯大物投手品特（Riley Pint），去年季中突然宣布從球界退休震撼球團，不過今天傳出好消息，那就是品特決定重返賽場繼續奮戰。

身高6呎5吋，速球能飆到三位數的品特在選秀前被球探類比為前虎王韋蘭德（Justin Verlander），而洛磯也理所當然地在2016年選秀會上於首輪第4順位就把品特選進，希望他成為球隊未來的王牌投手。

然而品特在小聯盟的發展並不順遂，受到傷勢與控球困擾，儘管曾在2017、2018兩個賽季被評為百大新秀，但他自2017年後合計僅投35.5局，且保送比三振還要多。

經過2020年因肺炎中止的賽季後，品特2021年於高階1A出賽10場表現不俗，主投10.2局飆出17K，僅投出10次保送，防禦率3.38，卻在季中突然拋出從球界退休的震撼彈。

當時擔任洛磯球員發展部總監的威爾森（Zach Wilson），在品特宣布退休時表示，退休是品特個人的決定，球團也會支持他，而雖然品特決定與球隊分道揚鑣，但不代表球隊會將他拒之門外。

品特在確定回歸洛磯後將會加入小聯盟的訓練營，預計會在高階1A重新出發。

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