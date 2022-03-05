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網球》違反興奮劑規定遭禁賽4年 前世界第19生涯提前結束？

2022/03/05 10:32

美國女將列普琴科遭禁賽4年。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕網壇再出現禁藥風波，世界排名曾高居19的美國女將列普琴科（Varvara Lepchenko）因違反興奮劑規定遭禁賽4年。

列普琴科生於前蘇聯時期的烏茲別克，隨後全家搬到佛羅里達，在尋求政治庇護後，於2011年正式取得美國公民權。目前世界排名128，2012年曾到達過世界第19名。

《美聯社》報導，35歲的列普琴科去年7月在匈牙利大獎賽進行藥檢，隨後還參加了三站賽事，包括在南加州的查爾斯頓站奪冠，8月藥檢未過後遭禁賽至今，因此禁賽期限會到2025年的8月止，屆時她已39歲。

這是列普琴科生涯第二次違反禁藥規定，不過國際網球總會（International Tennis Federation）稱這次會將她以初犯處理，原因是列普琴科2016年被驗出米屈肼（Meldonium）時，這種藥物剛被列入禁藥名單，因此不算在她的過失之內。

根據判決書指出，列普琴科當時在回覆ITF的陳述時表示，知道自己應該對攝取進體內的東西負起所有責任，對於尿液樣本中發現莫達非尼酸（modafinil acid）也沒有異議，唯一的問題是她並非故意違反興奮劑規定，因此禁賽應為兩年而非四年。

因此她的律師雅各（Howard Jacobs）也向《美聯社》表示，列普琴科考慮向仲裁法庭提出上訴。

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