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NBA》七六人第三巨頭現身？ 小將狂砍33分率隊逆轉騎士

2022/03/05 10:45

馬克西（0號）拿下33分幫助球隊逆轉。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕在哈登（James Harden）加盟後未嘗敗績的七六人隊，今天在面對騎士時遇到重大考驗，最多曾落後21分的他們靠著小將馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出，全場狂砍33分進帳，終場以125：119逆轉收下5連勝。

騎士今天首節火力全開，先發的2年級生奧科羅（Isaac Okoro）狂飆13分，J.艾倫（Jarrett Allen）也挹注8分，再加上板凳出發的洛夫砍進3顆三分球，單節騎士命中率高達73.9%，三分更是10投8中，一度領先達21分，七六人在尼恩（Georges Niang）跳出來連砍2記外線下拉近比分，不過仍以30：43落後對手達13分，半場打完七六人追到63：71。

下半場七六人小將馬克西跳了出來，單節豪取14分，搭配哈登單節8分進帳，以34：28將比數追到剩下2分差，雙方進入決勝第四節。

決勝節尼恩率先跳出來用3分球直接逆轉比數，接著哈登再拿2分將優勢拉開到3分差，不過騎士也馬上予以回應，菜鳥莫布里（Evan Mobley）的空中接力後雙方戰成104平，馬卡南（Lauri Markkanen）在剩7分38秒的跳投直接將比數反超，不過馬克西此時跳了出來，他連續投進2顆三分，再用爆扣連得8分將比數以112：106超前，也讓騎士不得不叫出暫停。

暫停過後騎士靠J.艾倫的灌籃止血，不過七六人T.哈里斯（Tobias Harris）在下一回合也用上籃回應，接著雙方陷入約2分鐘的得分乾旱，哈登率先得分將比數拉開到8分差，儘管J.艾倫連拿4分追近比數，但後續七六人恩比德（Joel Embiid）與哈登、馬克西三人接連跳出來穩定領先，終場七六人就以125：119收下5連勝。

七六人2年級生馬克西是此役的逆轉要角，他奪下全場最高的33分外帶4籃板5助攻，他在哈登加盟後的表現突飛猛進，4場比賽下來平均有26.75分進帳。哈登有25分11助攻，恩比德22分9籃板5助攻，板凳出發的尼恩同樣表現優異，他投進5顆三分球砍下17分。

葛蘭德（持球者）今天送出多達19次助攻。（美聯社）

騎士葛蘭德（Darius Garland）在傷癒回歸後表現一直不差，今天拿下26分還狂送生涯新高的19次助攻，而首節砍下13分的奧科羅全場進帳22分，J.艾倫20分7籃板，板凳出發的奧斯曼（Cedi Osman）20分進帳，洛夫有11分10籃板的雙十演出。

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