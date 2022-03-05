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NBA》罕見3節3記壓哨球！老鷹擋住巫師反撲收2連勝

2022/03/05 11:27

老鷹氣走巫師。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今踢館巫師主場，在D.杭特（De'Andre Hunter）與少主T.楊恩（Trae Young）合轟51分帶領之下，以117：114險勝地主，近期拿下2連勝，目前在東部排在第9，領先第10的黃蜂半場勝差。

巫師今克服一度達14分的落後，在第四節倒數5.3秒時靠著尼托（Raul Neto）的三分彈追到只剩1分差，隨後T.楊恩兩罰俱中，再將分差拉開至3分，庫茲馬（Kyle Kuzma）鐘響前在外線出手落空，讓老鷹帶走勝利。

值得一提的是，此役前三節都是靠壓哨球結束該節，包括波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在首節與第三節的跳投得手、次節巫師阿夫迪賈（Deni Avdija）的壓哨三分彈，偏偏庫茲馬在決勝節無法延續此定律，錯失追平機會。

波丹諾維奇兩度投進壓哨球。（歐新社）

老鷹今整場都處於領先狀態，其中獲得34次罰球機會與巫師的9次有巨大落差，也讓後者在命中率（54.1%）明顯優於老鷹（41.8%）之下仍敗下陣來。

老鷹先發4人得分上雙，T.楊恩繳25分8助攻、D.杭特拿全隊最高26分、卡培拉（Clint Capela）12分12籃板、加林納里（Danilo Gallinari）10分、替補上陣的波丹諾維奇挹注17分。

巫師方面，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）繳全場最高28分、庫茲馬挹注22分11助攻、板凳出發的八村壘也有19分進帳。

八村壘進帳19分。（今日美國）

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