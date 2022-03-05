NBA》J.哈勒戴第四節狂飆16分！ 公鹿逆轉公牛追平勝差

J.哈勒戴（右）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕東部第三的公牛今在主場面對第四名的公鹿，儘管一度克服14分落後，但第四節公牛仍在公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與J.哈勒戴（Jrue Holiday）聯手發揮下以112：118敗下陣來，兩隊在賽後沒有勝場差。

前役先辛苦逆轉東部龍頭熱火的公鹿，今天在首節與公牛以25：25戰平，第二節米德爾頓（Khris Middleton）與字母哥兩人各砍10分，率領球隊一度領先達14分，不過公牛也沒有放棄，半場打完追到53：57落後4分。

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下半場換公牛展開攻勢，在剩下不到4分鐘時，公牛打出一波9：0的攻勢逆轉比數，三節打完反以88：81領先公鹿。第四節公鹿回神，在G.艾倫（Grayson Allen）與米德爾頓聯手拿下7分後將比數超前，公牛馬上在德羅森與D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）連拿6分後要回領先，後續換字母哥與J.哈勒戴接管戰局，兩人聯手奪得公鹿接下來23分中的19分，率領公鹿超前比數，終場就以118：112逆轉贏球。

J.哈勒戴連續兩場比賽都在第四節跳了出來，繼上戰對熱火於第四節擺進關鍵致勝分後，今天對公牛在第四節狂砍16分，全場26分8籃板5助攻進帳，字母哥也有34分16籃板5助攻，米德爾頓22分6籃板7助攻。公牛德羅森砍下29分5助攻，伍切維奇（Nikola Vucevic）19分9籃板，拉文30分8籃板6助攻。

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