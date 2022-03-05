NBA》灰狼37分輕取雷霆 清潔人員「阻擋」對手主播超傻眼（影音）

The Thunder court cleaners put on the CLAMPSpic.twitter.com/NPYsuwCPIw — SportsCenter （@SportsCenter） March 5, 2022

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今對陣雷霆打得輕鬆，自第二節後就不曾落後，終場以138：101大勝對手37分，收下3連勝。

首節雷霆在羅比（Isaiah Roby）與吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）兩人各拿13分的情況下以34：32領先對手，但第二節灰狼全員皆兵，上場10人全部得分，單節猛轟45分拉開比數，灰狼也自此一去不回頭，整場挨打的雷霆在第四節更只得14分，終場就以37分慘敗，往墊底之路更進一步。

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灰狼近期三主將之一的艾德華茲（Anthony Edwards）因為受傷連續2場比賽缺陣，不過麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）頂替先發後表現可圈可點，在2號擊敗勇士後，今天對陣雷霆有著16分進帳。

湯斯率隊輕取雷霆。（美聯社）

湯斯（Karl-Anthony Towns）今僅上場25分鐘，拿下20分8籃板，羅素（D'Angelo Russell）17分7助攻表現優異。雷霆吉爾吉斯亞歷山大傷癒歸隊後狀況火燙，砍下33分5籃板7助攻，羅比21分10籃板進帳。

這場比賽還出現爆笑一幕，在第三節灰狼麥克勞夫林（Jordan McLaughlin）抄截成功準備快攻的時候，卻被待在後場的清潔人員「阻擋」，最終該回合灰狼的進攻以失敗作收，主播直言這不敢置信，並不斷重複疑問應該要有哨音出現，但裁判在當下完全沒有任何舉動。

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