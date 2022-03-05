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NBA》「表弟」轟31分退火箭寫紀錄 巴頓登金塊隊史三分王

2022/03/05 13:54

卡森斯繳本季代表作。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今在主場迎戰火箭，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）雖缺陣，不過頂替他先發的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）很爭氣，飆出本季新高31分，率隊以116：101力克火箭，賞對手12連敗。

金塊上半場在卡森斯拿14分、Je.格林（Jeff Green）貢獻12分之下，打完前兩節取得51：46領先，易籃後金塊加足馬力、包括巴頓（Will Barton）在此節打破隊史三分球紀錄，打完前三節取得17分領先，最後毫無懸念收下勝利。

巴頓此役拿下11分，包括三分球6投2中，正式超越「神經刀」史密斯（J.R. Smith），以769顆成為隊史新科三分王。

另外此役最大功臣卡森斯上場23分33秒貢獻31分9籃板4助攻、是金塊隊史完成30分成績的最短上場紀錄，也是他個人生涯第三短；另外生涯至今累積三場出賽少於25分鐘就達成30分，自計時器時代（1954-55賽季）以來與威廉斯（Freeman Williams）並列史上最多。

火箭方面，伍德（Christian Wood）繳全隊最高22分10籃板、J.格林（Jalen Green）挹注18分7助攻。森根（Alperen Sengun）板凳出發11分10籃板。

巴頓。（美聯社）

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