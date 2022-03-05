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HBL》光復高中挑戰冠軍金盃 新竹市長林智堅邀市民一起加油集氣

2022/03/05 12:10

新竹市光復高中籃球隊下週將前往小巨蛋，挑戰今年HBL冠軍金盃，新竹市長林智堅送大紅毛巾給隊員，更邀市民一起為球員加油集氣爭金盃。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕 新竹市光復高中將在下週挑戰HBL高中籃球聯賽男子組準決賽，不僅以預賽全勝狀況闖入八強，更拿到首次的八強第一，3月12、13日將登上台北小巨蛋力拼冠軍金盃。市長林智堅今天到光復高中探班打氣，更為每位選手準備四強賽紀念品「大紅毛巾」，毛巾上還「客製化」個人姓名及背號，讓隊員們信心滿滿。

林智堅遞上客製化的「大紅毛巾」，期盼選手們戰績長紅，並給予決賽補給品，盼讓選手們補充體力，在賽場上能發揮「勇者無懼，勇往直前」的精神。

林智堅說，作為新竹市長，見光復高中闖入四強，他與有榮焉，市府包下光復路公車亭與路燈旗，號召市民朋友共同為光復高中加油、打氣。他也特別呼籲隊員們，「不要有壓力」。

教育處表示，光復高中繼去年奪下HBL季軍、創下桃竹苗地區最佳成績，更是竹市首座季軍獎盃，今年極有可能再寫下隊史最好成績，甚至有可能是光復高中與新竹市首座HBL冠軍。市府也邀請市民們一起見證光復籃猿完成全國制霸的歷史一刻。

教練陳定杰說，新竹市極有可能奪下史上首座HBL冠軍金盃機會，無論新竹市民或隊員老家鄉親都有所期待，但大家都不願意給小孩壓力，「一生只有一次HBL」，孩子們應該樂在其中，無論好壞都是最好成長。

陳定杰說，大家都第一次收到「客製化」禮物，都非常開心，毛巾兼具紀念、實用，大家都很喜歡。

隊長張俊生說，如同過去每一場比賽，近日他們積極加強投射、突破能力，在球場上將積極衝刺、積極防守。

市府表示，新竹市近幾年的籃球項目具有極大的斬獲，107年時光復高中代表新竹市第一次進軍HBL，就奪下殿軍，而109年及110年新竹高商女籃隊接棒，在HBL乙組女籃賽事勇奪冠軍，完成二連霸。今年光復高中打進前4強。新竹市積極布局「在地球員培訓」，讓竹、苗籃運燃起希望的火種，球員能夠安心且放心地留在新竹，一展長才，這也成為新竹市球隊持續維持戰力的主要核心。

新竹市光復高中籃球隊下週將前往小巨蛋，挑戰今年HBL冠軍金盃，新竹市長林智堅送大紅毛巾給隊員，更邀市民一起為球員加油集氣爭金盃。（記者洪美秀攝）

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