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冬季帕運》為美國進帳本屆首金 烏克蘭裔女將：覺得自私又內疚

2022/03/05 13:22

烏克蘭裔女將馬斯特斯為美國隊奪下本屆北京帕運首金。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕冬季帕運昨天正式開幕，出生於烏克蘭的美國名將馬斯特斯（Oksana Masters）在冬季兩項女子競速坐姿項目成功奪金，為美國進帳本屆首金，也是她個人生涯在夏、冬季帕運累積的第11面獎牌。

馬斯特斯在車諾比核災後3年生於烏克蘭，先天有多處缺陷的她出生後即被棄養、幼時都在孤兒院度過，直到7歲被一位美國的語言治療教授收養，由於雙腳嚴重變形、無法再承受身體重量，她在9歲先截肢左腿、14歲截肢右腿。

馬斯特斯13歲那年接觸划船、踏上運動之路，2012年首登倫敦夏季帕運就為美國隊拿下銅牌，接著再嘗試滑雪項目，並在2014年入選美國索契帕運代表隊，該屆收下1銀一銅，今再收下一金後，生涯在夏、冬季帕運已累積11面獎牌。

本屆賽事馬斯特斯還有6個項目待參加，也讓目前在冬季帕運累積8面獎牌、暫居第三名的她，有機會在本屆刷新美國隊個人生涯13面獎牌的歷史紀錄。

此次冬季帕運開幕前，馬斯特斯的家鄉烏克蘭遭俄羅斯入侵，奪金後她也在社群放上自己年幼時在烏國育幼院拍的照片，同時發文表示：「在祖國烏克蘭持續遭戰火肆虐的情況下，其實很難找到在比賽中找到熱情與渴望。我對於來到這裡感到自私、無助和內疚。但是，我一直以身為烏克蘭人而自豪，看到烏克蘭國旗就感到無比驕傲，現在更會比任何時候都對這件事感到自豪。媽媽總說，是我的烏克蘭心臟讓我有這樣的韌性、讓我能成為一名鬥士。」

馬斯特斯提到，隨著冬季帕運展開，她也重新體認到運動擁有團結世界的力量，因此這次她不僅為自己的目標、為站上頒獎台而比賽，也為烏克蘭所有殘疾的孩子與家庭而戰，「在烏克蘭人為他們的家園與和平而戰之際，我想要讓每一次的起跑線與終點線都帶來比成績更重要的意義，我希望沒有任何孩子被遺忘，我深深了解在烏克蘭對身體有缺陷的孩子來說，醫療資源有多麼匱乏，特別是現在當地又深陷戰火。」

烏克蘭裔女將馬斯特斯為美國隊奪下本屆北京帕運首金。（路透）

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