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NBA》太陽C.強森超狂打板三分絕殺尼克！ 創史上唯二神射紀錄

2022/03/05 14:11

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭太陽今在主場面對尼克的強力挑戰，第四節靠C.強森（Cameron Johnson）狂砍21分，外加精彩的打板三分絕殺，全場拿下生涯新高38分，幫助太陽以115：114驚險擊敗尼克，收下近期2連勝。

首節太陽以2分差領先尼克，第二節太陽將比數多拉開1分，半場以3分領先，不料在第三節太陽防守破洞，單節被尼克猛灌38分，自己僅拿23分，三節打完反倒落後對手12分，而此節尼克球星藍道（Julius Randle）在與C.強森卡位時發生衝突，被拉開後又再度上前揮拳，過於衝動的藍道也因技術犯規被驅逐出場，讓比賽留下懸念。

決勝節太陽C.強森在開節獨拿6分，與佩恩（Cameron Payne）一起打出一波9：2攻勢，接下來C.強森又在剩下3分13秒時投進3分追平比數，不過尼克M.羅賓森（Mitchell Robinson）的積極卡位幫助尼克獲得籃下優勢，尼克馬上打出5：0攻勢讓太陽叫出暫停。

暫停過後雙方各在罰球線上得到1分，C.強森在1分30秒再飆進三分將比數追到2分落後，後續太陽與尼克雙方又各在罰球線上得到1分，接著克勞德（Jae Crowder）30.5秒的三分將比分超前1分，但M.羅賓森後續再度搶下進攻籃板並收下2分反超，也讓太陽只能再度叫出暫停。

暫停過後太陽佩恩進攻未果，只能發動犯規戰術，而尼克柏克斯（Alec Burks）2罰僅1中，給了太陽反超的機會，第四節手感火燙的C.強森，在接獲隊友傳球後於31英呎超遠距離投進打板絕殺三分球，直接賞尼克近期7連敗。

C.強森今天絕殺尼克，全場投進9顆三分飆38分。（USA TODAY Sports）

C.強森無疑是今天太陽擊敗尼克的最重要功臣，包含絕殺在內單場狂砍9顆三分球，拿下生涯新高的38分，此外他還創下一項驚人紀錄。根據《ESPN》指出，包含例行賽與季後賽在內，C.強森是史上第二位能夠單場投進9顆三分球，同時包含絕殺球的球員，另一位是2019年在季後賽G5對上雷霆的拓荒者里拉德（Damian Lillard）。

太陽除了C.強森表現精采外，克勞德拿下14分7籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）20分6籃板4助攻，佩恩也有17分16助攻演出，替補的A.哈勒戴（Aaron Holiday）也有10分進帳，而艾頓無疑是本場比賽表現最糟的先發球員，不僅卡位不認真被M.羅賓森狂抓9記進攻籃板，全場也只拿下8分3籃板的成績。

尼克方面，M.羅賓森拿下16分15籃板4抄截3阻攻的成績，藍道僅打28分鐘被驅逐出場，拿下25分7籃板，柏克斯16分9籃板6助攻，巴瑞特（RJ Barrett）20分5籃板5助攻。

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