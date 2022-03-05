台東國際鐵人三項登場 視障選手洪國展將首度挑戰113公里個人賽

女子鐵人三項打頭陣率先登場。（記者陳賢義攝）

〔記者陳賢義／台東報導〕「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan」 台東國際鐵人三項、女子鐵人三項及小鐵人三項競賽，今明2天在台東森林公園及活水湖登場，今年參賽者除1700名男女選手，還有200名青少年、兒童參加小鐵人競賽，還有國內首位完成波士頓馬拉松視障選手洪國展，也將首度大展身手，挑戰113公里個人賽。

清晨6點由女子鐵人三項打頭陣，200名女鐵人在起跑喇叭聲響起後接續下水，展開51.5公里游泳、自行車、跑步三鐵賽事，個個力與美兼具；6至14歲兒童、青少年小鐵人三項賽接力上場，近200名小將競技。洪國展則將首度挑戰113公里個人賽，台灣師範大學特殊教育學系教授姜義村與知名作家蔡詩萍，小兒科醫師黃瑽寧、美女主播魏華萱、聽奧羽球金牌范榮玉等組成身障組團隊，陪伴身心障礙者接力參賽。

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姜義村表示，洪國展在個人賽中，各有一名陪伴者陪騎、陪跑、陪泳，陪泳者的手會與洪國展綁繫1條約1米長童軍繩，透過2人3腳方法的模式游泳，2人在賽前已在泳池練習多次，陪騎則是利用騎協力車，陪騎員在前方領航控制方向、說明路況；陪跑對洪國展而言相對容易，因為這是他的強項。

洪國展說，訓練過程也常遇逢困難，如游泳時會碰撞他人，或手腳不小心碰到別人，幸好泳場管理、工作人員都很貼心，會告知下水者他的狀況，也請大家體諒、避免碰撞；許多人對於他泳速都十分驚訝，因而對視障者游泳疑問也全然改觀。

起跑喇叭聲響起，200名兼具力與美女鐵人接續下水。（記者陳賢義攝）

跨上自行車，女鐵人們立刻勇往直前。（記者陳賢義攝）

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