晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》承襲助總「二軍守則」 林明憲有壓力更有成就感

2022/03/05 13:34

中信兄弟二軍守則。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕去年球季原中信兄弟二軍總教練林威助升任一軍教頭，最終順利領軍奪冠，著名的「二軍守則」，助總曾表示就留在二軍，不會用在一軍。

這套「二軍守則」規範有21條，有中、英文版本，分為球場規定與宿舍規定，例如球員頭髮鬍鬚禁止染色、禁止刺青、禁嚼菸草檳榔、野手褲管一律拉高至膝蓋、全體練球禁止穿一件內襯練習、跟教練說話時必須拿下太陽眼鏡、選手在宿舍不得飲酒、晚上11點半所有房間一律熄燈就寢。

去年中信兄弟由林明憲接任二軍總教練，他坦言，剛從林威助手中接下重擔壓力不小，銜接上必須更好才行，他帶兄弟二軍不會放鬆，「二軍守則」規定條文只會增加，不會減少。

「這是球隊傳統。」林明憲說，職棒球隊首重管理，特別是二軍有許多高中球員，更要靠一些規範約束，只要選秀來二軍報到的球員，第一件事他就是向這批職棒新鮮人宣導守則條文，務必要遵守。

今天兄弟二軍赴斗六與味全龍進行自辦熱身賽，賽前林明憲透露，「剛剛阿斗（黃煚隆）教練才跟我說，你們過來的曾陶鎔、吳東融，來我們這裡都很有禮貌，教得好!這就是別隊對兄弟二軍的肯定。」

林明憲表示，他與林威助二軍執教同樣嚴格，也一定會要求選手態度、精神層面，不過他帶兵希望多溝通，給選手更多勇氣和自信，就像「恰恰」彭政閔所說的，「二軍有容許選手犯錯空間，往後上一軍就能減少犯錯機會。」

兄弟二軍訓練基地位於屏東，設施相當完善，宿舍就在基地裡頭，林明憲說，「我們二軍球員自動自發，晚上9點多在室內打擊練習場練打已是家常便飯，有一座好的訓練基地，對二軍農場來講實在太重要了。」

長年在一軍擔任教練，林明憲現為二軍教頭，他認為，在二軍帶兵看著年輕選手成長，有朝一日他們上一軍發光發熱，成就感十足。

兄弟二軍總教練林明憲。（資料照，記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。