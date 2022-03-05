中職》承襲助總「二軍守則」 林明憲有壓力更有成就感

中信兄弟二軍守則。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕去年球季原中信兄弟二軍總教練林威助升任一軍教頭，最終順利領軍奪冠，著名的「二軍守則」，助總曾表示就留在二軍，不會用在一軍。

這套「二軍守則」規範有21條，有中、英文版本，分為球場規定與宿舍規定，例如球員頭髮鬍鬚禁止染色、禁止刺青、禁嚼菸草檳榔、野手褲管一律拉高至膝蓋、全體練球禁止穿一件內襯練習、跟教練說話時必須拿下太陽眼鏡、選手在宿舍不得飲酒、晚上11點半所有房間一律熄燈就寢。

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去年中信兄弟由林明憲接任二軍總教練，他坦言，剛從林威助手中接下重擔壓力不小，銜接上必須更好才行，他帶兄弟二軍不會放鬆，「二軍守則」規定條文只會增加，不會減少。

「這是球隊傳統。」林明憲說，職棒球隊首重管理，特別是二軍有許多高中球員，更要靠一些規範約束，只要選秀來二軍報到的球員，第一件事他就是向這批職棒新鮮人宣導守則條文，務必要遵守。

今天兄弟二軍赴斗六與味全龍進行自辦熱身賽，賽前林明憲透露，「剛剛阿斗（黃煚隆）教練才跟我說，你們過來的曾陶鎔、吳東融，來我們這裡都很有禮貌，教得好!這就是別隊對兄弟二軍的肯定。」

林明憲表示，他與林威助二軍執教同樣嚴格，也一定會要求選手態度、精神層面，不過他帶兵希望多溝通，給選手更多勇氣和自信，就像「恰恰」彭政閔所說的，「二軍有容許選手犯錯空間，往後上一軍就能減少犯錯機會。」

兄弟二軍訓練基地位於屏東，設施相當完善，宿舍就在基地裡頭，林明憲說，「我們二軍球員自動自發，晚上9點多在室內打擊練習場練打已是家常便飯，有一座好的訓練基地，對二軍農場來講實在太重要了。」

長年在一軍擔任教練，林明憲現為二軍教頭，他認為，在二軍帶兵看著年輕選手成長，有朝一日他們上一軍發光發熱，成就感十足。

兄弟二軍總教練林明憲。（資料照，記者李惠洲攝）

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