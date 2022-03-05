路跑》古都半馬賽事明當場 陸戰隊伍重機弟兄搶頭香宣導

陸戰隊伍退伍弟兄重機車今天大集合為古都半馬暖身宣傳，同時慶祝陸戰隊75歲生日。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕將於明（6）日登場的古都半馬馬拉松賽事很不一樣！適逢海軍陸戰隊成軍75週年隊慶，海軍陸戰隊雲嘉南聯盟管群與市府主辦方合作，邀請海軍陸戰隊重機大聯盟暨相關重機車隊，今（5）日先在228和平紀念公園集結出發遊行，為2022台南古都國際馬拉松賽事拉開序幕及慶祝陸戰隊75歲隊慶首部曲。

古都馬拉松賽事，因疫情關係，去年停辦，今年恢復辦理，每年古都馬比賽，陸戰隊雲嘉南聯盟弟兄都有報名參加，並在進入終點時，隊伍都集結一起慢跑，高舉陸戰隊相關旗幟，一路高唱陸戰隊隊歌，共同抵達終點，完成賽事，是個非常另類的團體，講究就團隊精神，一同鼓勵弟兄完成馬拉松賽事，充分發揮陸戰隊不放棄任何弟兄的訓誨。

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賽事活動宣導陸戰隊雲嘉南聯盟協調陸戰隊重機車聯盟理事長李錦文，幫忙號召全省各地重機愛好弟兄，共同參與古都馬宣導活動，共有約60部重機參與，今天實際参與的重機弟兄有70餘人，年齡最長者是214T70歲的陳君溢，他表示，能夠為陸戰隊、為政府做點事，是個人的榮幸，感謝陸戰隊的訓練及政府老年福利做得好，讓他雖70歲，仍能四處騎車健身。

重機蘭盟理事長李錦文表示，感謝所有學長、學弟對活動的認同與參與，更感謝雲嘉南聯盟總召王孝瑋暨弟兄們全力的後勤支援，補給、市府團隊的各種勤務的支援，讓宣導能夠圓滿完成，同時預陸戰隊75周年慶「生日快樂」。

陸軍退伍弟兄重機車，今天集結出發，為古都半馬暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

古都馬拉松半馬賽將於明（6）日登場，重機車英姿添宣導雄風，報到會場整備中。（記者洪瑞琴攝）

古都馬拉松半馬賽將於明（6）日登場，報到會場整備中。（記者洪瑞琴攝）

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