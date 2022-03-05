MLB》開季遙遙無期 勇士2強打到披薩店打工（影音）

Amid the MLB lockout, Dansby Swanson and Joc Pederson traded out their gloves for aprons and worked at a Marietta Papa Johns pic.twitter.com/8HFRzkiEky — Kelly Price （@thekellyprice） March 5, 2022

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟因勞資雙方未取得共識持續封館，球員無法如期展開賽季，勇士兩位打者史萬森（Dansby Swanson）、佩德森（Joc Pederson）就與披薩店簽下一日合約，在無球可打之際「賺點外快」。

美國連鎖披薩店「Papa Johns Pizza」日前在推特貼出招募廣告，幽默號召「最近時間很多」的大聯盟球員可以考慮暫時轉行，沒想到史萬森、佩德森還真的響應，還自錄應徵影片，誠意十足。

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這兩位去年世界大賽冠軍成員今天就到亞特蘭大市區的一家分店見習，從如何摺紙盒開始學起、到在廚房親手製作披薩，不過此店家今天並未正式對外開放，算是閉店讓兩人一起完成宣傳活動。

兩人在活動結束後也不免被問及封館相關問題，史萬森表示希望能很快就跟球迷見面，至於當家主砲佛里曼（Freddie Freeman）可能無法續留亞特蘭大，這位明星游擊手也指出，佛里曼對勇士來說是很重要的存在、影響力不單體現在場上、也包括在休息室裡，「無法找到可以取代他的人。」言談間展現球隊能留下老大哥的期盼。

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