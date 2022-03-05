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T1》明作客台啤英熊碰前隊友朱億宗 張智峰：叫他跑慢點

2022/03/05 15:15

張智峰。（資料照，T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園雲豹明將作客台灣啤酒英熊，面對擁有多名老將的對手，總教練王志群認為，需在攻防兩端保持專注度才能與對手抗衡，「雖然球隊目前戰績不理想，但賽季還很長，我希望他們在接下來的每場球賽都能打出競爭力，而且峰哥（張智峰）加入後有效帶動團隊士氣，更能提升年輕球員經驗。」

隊長鄭瑋表示，前一場能終止連敗，團隊在溝通上的改變、場上的每位球員都盡自己職責很關鍵，他說：「我覺得最大不同在於，大家都有在互相幫忙防守，因為單靠一個人是沒辦法守住對手的，大家盡力將份內工作做好，才可能為團隊製造更多贏球機會。」

此戰是張智峰加入球隊後首度對上台啤，也將遭遇前達欣隊友、現為英熊球員的朱億宗，張智峰笑說：「叫他跑慢一點！他是個很拼的球員，只是現在從隊友變成對手，我很期待能跟他互相切磋。」

雲豹禁區悍將戴維斯（Deyonta Davis）傷癒回歸後表現優異，目前暫居T1聯盟阻攻王，近期兩場數據差點突破「雙二十」大關，戴維斯說：「現在還不是我最好的狀態，我還有很多地方要加強，但我有信心在未來的比賽中打出更好的數據，甚至挑戰大三元。」

特別的是，戴維斯加盟雲豹前，就曾與台啤中鋒多拉摩爾（Doral Moore Jr.）在其他賽事對決過，自己很期待能再度在場上遇到多拉摩爾，他說：「多拉摩爾是個很好的球員，我們大家來到這裡，都一樣用盡全力，持續用行動證明自己。」

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