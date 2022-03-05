T1》呆萌女神元元任反毒反詐大使 替台啤開球

呆萌女神元元任刑事局反毒反詐大使，今跟吉祥物刑事Bear替職籃開球。（記者邱俊福翻攝）

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局預防科今天下午利用T1 LEAGUE職業籃球聯盟台啤英熊籃球隊在北市立大學體育館主場迎戰台南台鋼獵鷹的機會，除於場外設有犯罪預防宣導攤位，還由擔任反毒反詐大使的呆萌女神「元元」，在場內跟吉祥物刑事Bear進行開球儀式，以及與現場球迷熱情互動，以傳遞反毒反詐的觀念。

刑事局表示，三月下旬適逢各級學校考試週，為提醒學生在課業之餘應以正當休閒活動釋放壓力及展現反毒反詐決心，特別在考試週前針對學生族群與T1 LEAGUE職業籃球聯盟台啤英熊籃球隊舉辦宣導活動，除主場球隊舉辦「英熊求歐趴」學生主題週活動，也邀請到深受學生族群喜愛的「元元」擔任反毒反詐大使到場開球。

請繼續往下閱讀...

除開球儀式，新北市警局負責協助執行特種警衛、國內重要慶典之防爆任務及毒品查緝治安維護工作的全國第一支警犬隊也熱情演出。

場外則設有多個犯罪預防宣導攤位，以有獎問答方式與民眾互動，並擺設仿真毒品模型，包括近期常見新興毒品包裝等，讓民眾對毒品樣貌有初步認識，避免掉入毒品陷阱。

除暴特勤隊武力展示攤位，由除暴特勤隊展示精良武器及裝備，包括MK18、M4突擊步槍、MP5衝鋒槍、M870破門槍及各式防彈衣、頭盔、盾牌等，隊員會身著城市攻堅戰鬥服、山區緝毒任務服及狙擊任務服三種應勤裝備，與民眾合照，並進行裝備解說，讓民眾能更深一層認識除暴特勤隊。

刑事局於場外設有多個犯罪預防宣導攤位，與民眾互動。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法