足球》承諾男女「同工同酬」 美國足協主席大選角逐連任

美國足協現任主席科內。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國足協(USSF)主席大選前夕,美國女足國家隊為現任主席科內(Cindy Parlow Cone)背書,期待她順利連任繼續為為美國足球努力。

科內曾效力於美國女足國家隊並在1996亞特蘭大、2004雅典為美國拿下奧運金牌,此次她主席競選的交戰對手是前年因在法律文件中使用性別歧視性語言而請辭的前主席科德羅(Carlos Cordeiro)。

請繼續往下閱讀...

2019年,28位女足球員入稟法院,要據聯邦《同酬法案》及《民權法》第七章指控美國足協長久已來存有的制度化性別歧視和「同公不同酬」請況,並尋求賠償。而訴訟階段,時任美國足協主席的科德羅也因遭法院揭露曾表示「女子球員不如男子球員」等言論,請辭下台。科內因此接任,成為美國足協史上首位女性主席。

近日,長達3年的法律戰也總算塵埃落定,雙方終於在今年2月達成和解。美國足協將賠償2400萬美元(約6.7億新台幣),其中2200萬美元(約6.1億新台幣)為先前不對等的薪資補償而200萬美元(約5617萬新台幣)則用於支援球員退役計畫、組織女性及女足活動等補助。

如今選舉前夕,美國女足國家隊也出面相挺,聲明中就稱美國足協需要一位能「推動」足壇發展的領導者,像是科內,而不是「倒退」。此外,球員們也指出此次的法律戰,科內能引領兩方達成和解也是證明她言出必行,能勝任這份工作以繼續建構平等、公正的組織。

美國足協主席大選將在週六亞特蘭大的美國足球年度大會上舉行。

The U.S. women's national team on Friday threw their support behind Cindy Parlow Cone's candidacy for re-election as U.S. Soccer Federation (USSF) president, saying the former player has what it takes to move the sport forward. https://t.co/3fWYfjFR7e