棒球》美國17歲怪物太可怕 飆163公里火球引熱議（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕美國17歲高中生飆速163公里！就讀德州朗德羅克高中的Travis Sykora，近日在比賽中技驚四座，因為他飆出101英哩（約163公里）火球，讓記者和球迷都為之震驚。

17歲的Travis Sykora身高6呎5吋，在《ESPN》2023年選秀預測排在第16位，有望在首輪被選中。《棒球美國》記者Ben Badler近日在個人Instargram貼出Travis Sykora最近比賽中飆出163公里火球的影片，並寫道：「去年夏天看到他的時候，就知道他總有一天會投出161公里的速球，但我沒想到會這麼快，在17歲就投出這樣的球。」

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Travis Sykora的速球幾乎都落在95英哩至98英哩之間，最快球速達99英哩，這次飆出101英哩也創下他個人生涯最快球速。儘管Travis Sykora有望於2023年投入選秀，但據了解，他有可能會選擇先進入德州大學就讀。

這段影片也在網路上引發熱議，有球迷認為他的滑球比以前更要進步，速度約有89英哩（143公里），在搭配上163公里速球，簡直是打者的不幸，也有人認為高中生飆出這麼快的速球，手臂壞掉的風險會比其他同齡的投手還要來得高。

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