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T1》前次贏球已經是1月 獵鷹擊敗英熊收本季第3勝

2022/03/05 17:49

賈西亞（右）切入拋投。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹今天作客台啤英熊，雖然少了阿提諾坐鎮，但在賈西亞、吉伯特皆攻下28分帶領下，率隊以113：110收下本季第3勝，而獵鷹前一次贏球已經是1月1日和桃園雲豹一戰。

獵鷹中鋒阿提諾因參與世界盃資格賽，日前剛返台尚在隔離當中，而甫轉隊來的洋將鷹皇今天也未登錄；英熊則是背靠背出賽，昨天和中信特攻鏖戰的延長賽後落敗，今長人周伯勳因傷缺陣。

獵鷹首節在吉伯特砍進3顆三分球獨拿15分帶領下，一度取得雙位數領先，但該節後段英熊回神，士東、多拉摩爾輪流得分，雙方回到個位數差距；第2節英熊靠著蓋樂威三分球，助隊超前，但馬上又被獵鷹扳回一城。

下半場獵鷹乘勝追擊，進攻多點開花，前3節打完保有15分領先。不過，終場前1分多鐘，英熊蓋樂威、李啟瑋連續命中三分球，加上蔣淯安關鍵上籃雙方僅剩3分差。

蔣淯安（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

李啟瑋三分出手。（記者陳志曲攝）

最後32.2秒，獵鷹賈西亞在罰球線上拿下2分，雙方回到5分差，但蔣淯安強心臟再現，先飆進三分球，助英熊追到2分落後。隨後賈西亞遭犯規，2罰中1，最後8.8秒，台啤以3分落後，朱億宗最後一擊失手，只能眼看對手帶走勝利。

獵鷹今有5人得分上雙，吉伯特投進6顆三分球進帳28分，賈西亞挹注28分、10籃板；蓋樂威進帳全隊最高27分、11籃板、14助攻，士東進帳25分。

吉伯特三分出手。（記者陳志曲攝）

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