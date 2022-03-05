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NBA》相隔47天復出難救籃網 KD：和小柯瑞打球還不賴

2022/03/05 18:43

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網「死神」杜蘭特（Kevin Durant）相隔47天重回賽場，昨天在主場107：113不敵熱火，3連敗後戰績掉到東部第8，晉級季後賽岌岌可危，賽後杜蘭特表示，他喜歡與新來的小柯瑞（Seth Curry）一起打球。

杜蘭特賽後談到自己歷經膝傷，相隔47天復出：「感覺很好，我們防守有些問題，但沒辦法，熱火進攻很好。觀看比賽影片來了解我們該如何應對，我們會繼續前進。」

下半場籃網隊採用區域聯防，結果被熱火的三分球擊垮。杜蘭特表示：「一支球隊可能需要1場、或是20場比賽才能獲得建立完美的化學變化。這沒有公式。」

被問到與季中轉隊來的小柯瑞一起打球感覺如何，杜蘭特回應：「我喜歡與Seth一起奔跑，他是一名能投中距離又能投三分的球員，未來他會做得更好。」

即便杜蘭特歸隊，籃網的狀態不見起色，在哈登（James Harden）轉隊到火箭之後，厄文（Kyrie Irving）仍是只被允許出戰客場賽事，也沒人知道B.西蒙斯（Ben Simmons）本季何時能亮相，籃網的新三巨頭不知何時能合體。

杜蘭特表示：「我不把自己視為救世主。但我知道自己能做些什麼、能幫助球隊多少、以及我們作為一個團隊還缺少什麼。你看看熱火有4個得分上20的球員，你在這個聯盟不能低估任何人。」

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