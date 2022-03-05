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T1》沒阿提諾還能贏英熊 獵鷹主帥點出關鍵

2022/03/05 18:40

台鋼獵鷹終止9連敗，拿下隊史第3勝。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕戰績位居聯盟後段班的台鋼獵鷹，今天挑戰聯盟第3的台啤英熊，在少了阿提諾情況下，賈西亞、吉伯特皆繳出28分，兩人助隊以113：110驚險擊敗對手，收下本季第3場勝利。

獵鷹前次贏球已經是1月1日對桃園雲豹一戰，本季前兩場勝仗都有阿提諾坐鎮。今天面對英熊，獵鷹開局打出絕佳氣勢，即便最後關頭英熊一度有翻盤機會，仍驚險守下，對此，總教練吳志偉說：「今天的比賽內容還滿精彩的，這週我們一直注重在防守的訓練，球員也有做到我們的要求，替球員感到驕傲。」

對於在9連敗後，且沒有阿提諾的情況下，擊敗前段班的台啤，吳志偉說：「台啤英熊是很好的球隊，能夠打敗他們，那表示我們也有機會能夠擊敗其他球隊。」另外他也提到，阿提諾是很重要的一員，在沒有他的情況下還能夠贏球，也代表球隊每一個人不管是否上場，都有一定貢獻，且慢慢團結起來。

今天砍下28分、10籃板的賈西亞則表示，這一戰是必須要贏下來的比賽，且本土球員也有很好的發揮。至於今天繳出本土最高的張幃翔表示，今天能贏是因為我們團隊防守做得很好，沒讓對手拿到太多分數。

原本傳出今天有機會上場的新洋將鷹皇，則因為工作簽證等問題，尚無法出賽，預計得等到3月19、20日才有機會亮相。

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