日職》神奇！被「新庄戰術」嚇到 菜鳥困惑中當英雄（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿新庄剛志今天前4棒都擺出菜鳥，扛三棒的第3指名水野達稀在二三壘有人敲出適時安打，率隊以3：0擊敗巨人，其實這球火腿下達打跑戰術，水野達稀以為自己看錯暗號。

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火腿在8局下1分領先，1出局攻佔二三壘有人，水野達稀已假定會有強迫取分戰術，未料看到的暗號是，第1球執行打跑戰術。他說，有準備好教練會下戰術，「看到下打跑，我有點驚訝，懷疑自己是不是看錯了。」

當時巨人不想再多掉1分，採取趨前守備，三壘跑者宇佐見有一定速度，打者擊球瞬間就啟動，其實仍有高機率得分，但新庄下達打跑戰術，如果打者打出滾地球，一定能攻下分數，但揮棒落空，三壘跑者就會出局，相當賭博式的戰術。

水野達稀面對第一顆外角卡特球輕輕一揮，巨人三壘手沒攔到，變成追加2分的適時安打。水野達稀表示，「我打到的是壞球，我做好就算壞球也要揮到球的準備。」

水野達稀苦笑，上次跑者在三壘還做打跑戰術大概是國中，「因為那時我打的是軟式棒球。」

新庄剛志在2月春訓就在模擬打擊練習中，積極嘗試打跑和強迫取分，他曾說，「比如說1出局滿壘，1好3壞時來個打跑，對方可能會想說你在搞什麼，但這是我當監督前就曾思考過的東西。」

日本火腿今天擊敗巨人隊，拿到公辦熱身賽第3勝，打完5場戰績3勝1敗1和，跟歐力士、樂天、橫濱並列第一。

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