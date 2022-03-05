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F1》遭車隊開鍘正式失業 俄羅斯富二代：我好失望⋯

2022/03/05 19:34

馬澤平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕受到俄羅斯軍事入侵烏克蘭的影響，F1賽車哈斯車隊今天宣布與旗下俄羅斯車手馬澤平（Nikita Mazepin）解約，同時宣布解除與馬澤平爸爸開的俄國化工巨擘公司 Uralkali 之間贊助商關係。

儘管國際汽聯（FIA）網開一面、允許俄羅斯車手以中立身分參賽，不過由於馬澤平的父親與普廷政權關係密切，在俄羅斯入侵烏克蘭後，哈斯車隊最近於巴塞隆納的冬測中，便將戰車上的 Uralkali 公司以及俄羅斯元素移除。

另外英國也於3日宣布，禁止俄羅斯賽車執照的車手在英國從事賽車活動，俄羅斯國籍的馬澤平無法參加英國大獎賽。

來自美國的哈斯車隊今天在聲明中表示：「與一級方程式社群的其他成員一樣，哈斯車隊對於俄羅斯入侵烏克蘭感到震驚和悲傷，並希望迅速和平地結束衝突。」

受到老爸贊助車隊影響，車手席次一直以來都備受爭議的馬澤平，今天在推特上表示：「我很失望聽到被解約的消息。我理解這些困難，但國際汽聯的裁決、以及我為了想繼續下去、一直願意接受提出條件的意願被完全忽略，而且在這一單方面步驟中沒有遵循任何程序。我永遠感謝支持我的人。」

他表示：「我很珍惜這段在 F1 的時光，真心希望我們能夠在更好的時光中再見。未來幾天我有更多話想說。」

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