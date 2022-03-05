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PLG》NBA狀元班尼特20分 鋼鐵人不敵攻城獅吞4連敗當爐主

2022/03/05 19:25

NBA前狀元班尼特台灣首秀攻下20分，但鋼鐵人仍不敵新竹街口攻城獅，吞下4連敗。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新竹報導〕PLG高雄鋼鐵人最大咖洋將班尼特（Anthony Bennett）今日在新竹迎來於台灣的第一場比賽，也有6035位球迷進場觀戰，班尼特雖然攻下20分，但體力似乎還有待恢復，最終鋼鐵人以87：97不敵地主新竹街口攻城獅。

貴為2013年NBA選秀狀元的班尼特在NBA始終打不出成績，被外界戲稱「水貨狀元」，生涯NBA出賽151場，僅留下4.4分、3.1籃板，如今決定來到PLG，鋼鐵人也期待他能帶來凶猛火力。

班尼特此仗先發上陣，半場留下12分、4籃板、3助攻及2抄截，只是久未實戰，他有時根本連進攻都跑不回球隊的進攻區，被換下場時也氣喘吁吁。他全場17投7中，包括三分球9投2中，繳出20分、9籃板、4助攻及3抄截。

事實上，鋼鐵人第四節擺出單洋將班森出擊，成功打出18：6攻勢將落後縮小至1分差，但攻城獅靠陳堅恩三分球，以及辛巴連拿5分，再把差距擴大，最終就由地主攻城獅拿下勝利，而鋼鐵人戰績4勝10敗也變成聯盟爐主。

攻城獅此仗贏球最大功臣還是辛巴，繳出27分、18籃板，法獅挹注17分，主控田浩6分、4籃板與6助攻，林宜輝12分、李家瑞11分，陣中最高薪的高國豪拿8分。至於鋼鐵人除了班尼特外，主控陳又瑋攻下新高19分，洋將班森13分、12籃板，盧哲毅13分。

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