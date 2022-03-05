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T1》差一點兩名球員同場大三元！太陽決勝節逆轉特攻

2022/03/05 21:13

洋將桑尼繳出大三元，率領台中太陽擊敗中信特攻。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台中葳格太陽今天作客新北中信特攻，克服雙位數落後上演逆轉秀，且在洋將桑尼繳21分、14籃板、11助攻帶領下，終場以113：105獲勝，目前以10勝7負登上聯盟第3的位置。

特攻今上半場進攻多點開花，除了前役表現不俗的厄力持續發威，射手謝亞軒、馬龍也加入開火，半場打完以62：47領先。雖然特攻在前3節打完仍保有領先優勢，但在決勝節最後階段進攻當機，給了太陽反撲契機，太陽在塔克帶領下吹起反攻號角，以一波18：0攻勢超前，加上特攻前役和台啤英熊廝殺到延長賽才勝出，也無力再討回分數。

太陽桑尼繳21分、14籃板、11助攻，收下個人在國外聯賽首場大三元，他表示，以前曾出現8次或9次助攻，都差一點完成大三元，「今天能有11次助攻，要感謝隊友把球投進。」

太陽陳靖寰繳出全隊最高26分，塔克挹注20分、10籃板、9助攻「準大三元」，另外，太陽今天單場團隊37次助攻，也改寫聯盟單場單隊最多助攻紀錄，先前紀錄是由台啤英熊保持的單場32次助攻；特攻厄力繳出全隊最高37分、8籃板，馬龍進帳20分。

厄力。（T1聯盟提供）

塔克。（T1聯盟提供）

陳靖寰。（T1聯盟提供）

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