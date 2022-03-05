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T1》不敵沒有阿提諾的獵鷹 蔣淯安坦言背靠背出賽有影響

2022/03/05 21:31

台啤英熊蔣淯安。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟台啤英熊今天意外以110：113不敵沒有阿提諾坐鎮的台鋼獵鷹，當家一哥蔣淯安坦言，昨天打延長賽體力多少有影響，但自己失誤太多，也必須繼續調整；總教練楊志豪則認為，少了周伯勳和范士恩，在籃板鞏固和防守其實落差很大，但會好好為三連戰的最後一場做準備。

周伯勳在上週和高雄海神一戰受傷退場，韌帶出現撕裂情況，楊志豪表示，這週先讓他休息，預計下週可以恢復訓練；至於范士恩則是因為隨台灣隊參與世界盃男籃資格賽，目前還在隔離當中。

楊志豪說：「他們兩個是防守悍將，不只能守住體型差不多的洋將，還能鞏固籃板，少了他們確實差很多。」前幾戰都有爆量得分演出的蔣淯安，今天進帳15分、7助攻，楊志豪認為，蔣淯安和蓋樂威這兩個得分點確實有被限制住，加上失誤偏多，導致輸球。

蔣淯安則說：「畢竟我們昨天打延長賽，體力上多少有影響，獵鷹則是本週第一場，而且他們也針對我們做不同的防守策略，首節就打很順，這是我們應該要修正的地方。」蔣淯安提到，上半場個人失誤偏多，打得有點悶，「自己應該要盡快修正，也不該影響到表現。」英熊此仗出現19次失誤，蔣淯安個人則是6次。

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