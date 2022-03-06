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足球》俄烏衝突都是政客害的！ 曼城主帥直指兩大失敗者

2022/03/06 06:55

曼城主帥瓜迪奧拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，全球體壇紛紛抵制，表達對俄羅斯掀起戰火的不滿。英超球隊曼城主帥瓜迪奧拉（Josep Guardiola）表態反戰立場，但他仍痛批北約和歐洲國家是兩大失敗者，會有這些衝突發生就是這些政客害的。

戰爭開打以來，國際足總（FIFA）、以及歐洲足總（UEFA）紛紛發聲明譴責俄羅斯，英國超級足球聯賽也發起行動聲援烏克蘭。曼城總教練瓜地奧拉對此表示，這個活動很重要，但也只是一個表態，話鋒一轉怒批北約和歐洲國家都是失敗者，「政客原本可以避免這樣的事情發生，但他們徹底失敗了，就是因為他們沒做到應盡的工作，沒為國旗和領土負責，才會害得無辜的人們遭受痛苦。」

瓜迪奧拉也指出，敘利亞、巴勒斯坦和南斯拉夫，也有無辜的人民因為戰爭而受苦，如果沒有牽扯到利益，就不會有戰爭發生。

曼城陣中有烏克蘭球星津琴科（Oleksandr Zinchenko），他曾在社群網站上痛罵俄國總統普廷（Vladimir Putin），「我希望你痛苦地死去。」總教練瓜地奧拉受訪時坦言，他這幾天十分難熬，衝突越演越烈，只要戰爭持續下去，他的心情只會越來越糟。

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