木棒聯賽4強開打 今日賽事預告與轉播

平鎮高中。（記者廖耀東攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今NBA2場轉播賽事，柯瑞（Stephen Curry）率勇士對陣「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人。另一場，由「大鬍子」哈登（James Harden）、恩比德（Joel Embiid）的新七六人組合對上東區龍頭熱火，雙方會擦出什麼樣的火花呢？記得收看轉播囉！

高中木棒聯賽則來到四強，高苑工商對上平鎮高中、大溪高中對決三民高中。

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NBA

09:30 勇士@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 七六人@熱火 緯來體育D-LIVE

T1

15:00 桃園雲豹 vs.台啤英熊 天母體育館

17:30 高雄海神 vs. 中信特攻 新莊體育館

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

PLG

14:30 勇士 vs. 領航猿

17:00 國王 vs. 攻城獅

地點：14:30 桃園市立綜合體育館、17:00 新竹縣體育館

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

SBL

15:00 璞園 vs. 台銀

17:00 九太 vs. 台啤

轉播：緯來體育

地點：輔大體育館

高中木棒聯賽

四強

09:00 高苑工商 vs. 平鎮高中 智林體育台、MOMOTV

12:00 大溪高中 vs. 三民高中 智林體育台

地點：嘉義市立棒球場

排名賽

09:00 普門中學 vs. 穀保家商 智林體育台

12:00 東大體中 vs. 南英商工 智林體育台

地點：嘉義縣立棒球場

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