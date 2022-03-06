木棒聯賽4強開打 今日賽事預告與轉播

平鎮高中。（記者廖耀東攝）
早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
今NBA2場轉播賽事，柯瑞（Stephen Curry）率勇士對陣「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人。另一場，由「大鬍子」哈登（James Harden）、恩比德（Joel Embiid）的新七六人組合對上東區龍頭熱火，雙方會擦出什麼樣的火花呢？記得收看轉播囉！
高中木棒聯賽則來到四強，高苑工商對上平鎮高中、大溪高中對決三民高中。
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NBA
09:30 勇士@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台
12:00 七六人@熱火 緯來體育D-LIVE
T1
15:00 桃園雲豹 vs.台啤英熊 天母體育館
17:30 高雄海神 vs. 中信特攻 新莊體育館
轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1
PLG
14:30 勇士 vs. 領航猿
17:00 國王 vs. 攻城獅
地點：14:30 桃園市立綜合體育館、17:00 新竹縣體育館
轉播：MOMO綜合台、民視第一台
SBL
15:00 璞園 vs. 台銀
17:00 九太 vs. 台啤
轉播：緯來體育
地點：輔大體育館
高中木棒聯賽
四強
09:00 高苑工商 vs. 平鎮高中 智林體育台、MOMOTV
12:00 大溪高中 vs. 三民高中 智林體育台
地點：嘉義市立棒球場
排名賽
09:00 普門中學 vs. 穀保家商 智林體育台
12:00 東大體中 vs. 南英商工 智林體育台
地點：嘉義縣立棒球場