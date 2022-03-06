中職》「王建民，你需要人手嗎?」大聯盟強打哈波向中信兄弟問路

費城人球星哈波昨（5日）深夜在IG動態向中信兄弟問路，引起台灣球迷熱烈討論。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕繼日前向日職讀賣巨人「求職」後，費城人球星哈波昨（5日）深夜又於個人IG限時動態放上身穿中信兄弟球衣的合成圖，還標記兄弟官方IG，並向昔日隊友王建民喊話：「你需要人手嗎?」在大聯盟和球員工會談判未達共識之際，哈波再度用戲謔的搞笑方式，向亞洲職棒毛遂自薦。

大聯盟因勞資協商破局持續封館，目前已確定開季前兩個系列賽取消，至今球員何時能夠「復工」仍無期。哈波在1日就於IG動態放上自己身穿巨人球衣的合成圖，並標記巨人和經紀人波拉斯的帳號，並寫下：「我知道你們（指巨人）有波拉斯的電話，來聊聊吧！」不但引起巨人球團搞笑回應：「你的球衣穿幾號?」就連監督原辰德都歡迎哈波加盟，還開玩笑要大家一起幫忙分擔他高達2600萬美元的超高年薪。

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昨天深夜哈波再度出招，這次把腦筋動到曾在2012年在國民當過隊友的王建民身上，他將自己換穿兄弟球衣的模樣曝光後，也引起台灣球迷熱烈討論。中信兄弟IG隨後也標記「王葛格」，除了詢問現任兄弟二軍投手教練的王建民「需要這個人嗎?」還標註「一起炸裂」，十分配合在大聯盟累計267發全壘打的「哈波梗」。

雖然哈波這一連串的操作都具濃厚玩笑成分，但資深記者羅森索日前已在推特貼出球員工會在封館前發給球員的指引，當中提到球員在封館期間，確實可以到國外職棒如日職、韓職打球。

中信兄弟球團隨後也在IG動態回應哈波，還標記「一起炸裂」。（取自網路）

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