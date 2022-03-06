籃球》敏感時期被俄羅斯拘留！ 美國女籃球星遭控持有大麻

格林娜被俄羅斯指控持有大麻煙彈遭拘留。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近日俄羅斯入侵烏克蘭在國際上引發輿論撻伐，而就在這敏感的時期，有一位WNBA球星、兩屆奧運金牌得主格林娜（Brittney Griner）傳出因被查出在行李中有著哈希什（Hashish）油（一種大麻油），而遭到俄羅斯拘留。

根據《紐約時報》報導指出，俄羅斯海關宣稱，他們搜查了被認為是格林娜的行李，在其中找到含有大麻油的電子煙彈，該罪行在俄羅斯最高能被判處10年監禁，儘管格林娜的名字沒有被提及，但海關部門已經確認該人是美國女籃的球員，不過他們並沒有透露格林娜被拘留的詳細時間點。

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格林娜的經紀人發布聲明指出，他們會關注格林娜在俄羅斯的狀況，且已經與他在俄羅斯的法律代表、他的家人、球隊、WNBA與NBA連繫。基於法律問題，他們將無法再對該起案件多做評論，但確定會想辦法把他給帶回美國，且會優先關注他的身心靈健康狀況。

《ESPN》報導指出，美國國務院在1月23日時就向美國人發佈不要前往俄羅斯的旅遊警示，因為「美國公民有被騷擾的潛在可能」，接著在俄羅斯宣布入侵烏克蘭的9天後，美國又再度發佈另一個不要旅行的指示。

過去一周，所有待在俄羅斯的WNBA球員都已經因為俄羅斯的入侵行動離開該國，WNBA發言人指出，除了格林娜外，所有在俄羅斯或烏克蘭打球的球員都已經離開了這些國家。

31歲的格林娜是美國隊2屆金牌成員，在美國效力於鳳凰城水星隊，而他與其他WNBA球員一樣，會在冬天的時候前往海外打球，格林娜上一次出征就是在俄羅斯打球。WNBA發佈的聲明表示，聯盟將會盡全力支持格林娜，同時協助他安全返美。

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