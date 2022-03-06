晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

籃球》敏感時期被俄羅斯拘留！ 美國女籃球星遭控持有大麻

2022/03/06 07:46

格林娜被俄羅斯指控持有大麻煙彈遭拘留。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近日俄羅斯入侵烏克蘭在國際上引發輿論撻伐，而就在這敏感的時期，有一位WNBA球星、兩屆奧運金牌得主格林娜（Brittney Griner）傳出因被查出在行李中有著哈希什（Hashish）油（一種大麻油），而遭到俄羅斯拘留。

根據《紐約時報》報導指出，俄羅斯海關宣稱，他們搜查了被認為是格林娜的行李，在其中找到含有大麻油的電子煙彈，該罪行在俄羅斯最高能被判處10年監禁，儘管格林娜的名字沒有被提及，但海關部門已經確認該人是美國女籃的球員，不過他們並沒有透露格林娜被拘留的詳細時間點。

格林娜的經紀人發布聲明指出，他們會關注格林娜在俄羅斯的狀況，且已經與他在俄羅斯的法律代表、他的家人、球隊、WNBA與NBA連繫。基於法律問題，他們將無法再對該起案件多做評論，但確定會想辦法把他給帶回美國，且會優先關注他的身心靈健康狀況。

《ESPN》報導指出，美國國務院在1月23日時就向美國人發佈不要前往俄羅斯的旅遊警示，因為「美國公民有被騷擾的潛在可能」，接著在俄羅斯宣布入侵烏克蘭的9天後，美國又再度發佈另一個不要旅行的指示。

過去一周，所有待在俄羅斯的WNBA球員都已經因為俄羅斯的入侵行動離開該國，WNBA發言人指出，除了格林娜外，所有在俄羅斯或烏克蘭打球的球員都已經離開了這些國家。

31歲的格林娜是美國隊2屆金牌成員，在美國效力於鳳凰城水星隊，而他與其他WNBA球員一樣，會在冬天的時候前往海外打球，格林娜上一次出征就是在俄羅斯打球。WNBA發佈的聲明表示，聯盟將會盡全力支持格林娜，同時協助他安全返美。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。