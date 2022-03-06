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NBA》朝復出邁進！曾因不信任離隊養傷2個月 「怪物狀元」歸隊了

2022/03/06 08:03

「怪物狀元」Z.威廉森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘又迎來好消息，在「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）離開球隊到波特蘭養傷2個月後，他將在下週回到球隊陣中，不過何時復出仍是未知數。

Z.威廉森在休賽季治療右腳第五蹠骨骨折選擇動刀，原先預計能夠趕上開季，未料復原狀況不順遂，展開訓練後又被傷勢所困，導致復出時間一再延後，本季至今一場未打，今年1月初他離隊到波特蘭養傷，還被爆出是因為出於對球隊不信任，只有Z.威廉森和自己的團隊前往，並沒有鵜鶘球團人員陪同。

今據《ESPN》報導，Z.威廉森已經返回紐奧良，等到鵜鶘結束與金塊、灰熊的客場之旅回到紐奧良時，Z.威廉森就會回到球隊陣中。

鵜鶘上週曾發聲明表示，Z.威廉森右腳骨骼癒合狀況有明顯改善，將逐步恢復完全負重訓練以及籃球練習，但目前仍是無限期缺陣，沒有回歸時間表。

報導指出，Z.威廉森下週加入球隊後，準備邁出復健過程的下一步，目前尚無法進行一對一訓練的他，將在球團人員的幫助下，朝著這個目標努力。

鵜鶘近期摘下4連勝，目前以27勝36敗，排名西部第10，有機會透過附加賽制度，爭取季後賽席次。

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